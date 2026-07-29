Cum au reuşit fanii bulgari să intre pe stadionul Ion Oblemenco, deşi au primit interzis de la UEFA!

Fanii bulgari au primit interzis pe stadionul Ion Oblemenco la returul cu Universitatea Craiova, după incidentele de la meciul lui Levski cu Banja Luka, dar au reuşit să intre pe arenă.
Unii suporteri au intrat în arenă ca delegaţi ai lui Levski, formaţia bulgară primind 200 de bilete la această partidă pentru apropiaţi ai clubului. Potrivit gsp.ro, alţi fani bulgari au intrat pe stadion purtând tricouri cu Universitatea Craiova.
Fanii bulgari au reuşit să intre pe stadionul Ion Oblemenco, deşi au fost interzişi la acest meci de UEFA!
Fanii bulgari au „explodat” în tribună după golul cu care Levski a deschis scorul, marcat de Everton Bala, în minutul 13. Aldair Neves a majorat avantajul bulgarilor trei minute la târziu, ducând scorul la 3-0 la general pentru formaţia bulgară.
A existat un mic incident în tribună cu fanii bulgari. Forţele de ordine au intervenit prompt. Fanii bulgari au fost la un pas să fie evacuaţi.
Fanii olteni au umplut până la refuz stadionul Ion Oblemenco pentru returul din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Peste 27.000 de fani au venti la meci. Învinşi la limită în tur, cu 1-0, oltenii au suferit o umilinţă greu de digerat în campionat, 1-5 cu Dinamo, în primul derby al sezonului din Liga 1. Filipe Coelho (45 de ani) a menajat titularii la derby-ul cu Dinamo, pentru ceea ce a fost numită „cea mai importantă partidă” a anului pentru Craiova.
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