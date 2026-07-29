Cu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep

Simona Halep a fost în centrul atenției în ultima vreme, după ce a oficializat relaţia ei cu Dorin Mateiu – un cunoscut om de afaceri.
Cei doi au mers împreună la Wimbledon, unde s-au afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova.
Nu a fost pentru prima dată când Simona Halep a fost surprinsă alături de afaceristul care este cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Fostul lider WTA a încercat să ţină totul departe de lumina reflectoarelor, dar toate indiciile au dus la faptul că ar fi într-o relaţie cu Dorin Mateiu.
De la finala de la Wimbledon, Simona Halep a dispărut din spațiul public. Până acum!
Ea s-a afișat pe rețelele sociale cu fiul unui renumit afacerist, Horia Ciorcilă (63), care este și președinte al Consiliului de Administrație al unei bănci de prestigiu din România. Patrick are o strânsă legătură cu familia Halep de mai mulți ani de zile și e cunoscut ca fiind unul dintre cei mai apropiați prieteni ai Simonei.
„Simona Halep încă are acel rever”, a scris Patrick Ciorcilă, pe pagina sa de Instagram, la Insta Story.
- Ce încurcătură: fosta lui Cristiano Ronaldo, într-o relație cu „bărbatul lui Kendall Jenner”
- Cu ce se ocupă bruneta superbă, cunoscută de toată planeta, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o!
- Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
- Gigi Becali a dat lovitura şi a încasat peste 14 milioane de euro. Ce afacere a făcut
- Kader Keita a primit acceptul să părăsească România, deşi e anchetat pentru ucidere din culpă. Cum a fost posibil