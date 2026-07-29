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Cu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep

Antena Sport Publicat: 29 iulie 2026, 11:23

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Cu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep
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Simona Halep - Profimedia Images

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Simona Halep a fost în centrul atenției în ultima vreme, după ce a oficializat relaţia ei cu Dorin Mateiu – un cunoscut om de afaceri.

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Cei doi au mers împreună la Wimbledon, unde s-au afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova.

Nu a fost pentru prima dată când Simona Halep a fost surprinsă alături de afaceristul care este cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Fostul lider WTA a încercat să ţină totul departe de lumina reflectoarelor, dar toate indiciile au dus la faptul că ar fi într-o relaţie cu Dorin Mateiu.

De la finala de la Wimbledon, Simona Halep a dispărut din spațiul public. Până acum!

Ea s-a afișat pe rețelele sociale cu fiul unui renumit afacerist, Horia Ciorcilă (63), care este și președinte al Consiliului de Administrație al unei bănci de prestigiu din România. Patrick are o strânsă legătură cu familia Halep de mai mulți ani de zile și e cunoscut ca fiind unul dintre cei mai apropiați prieteni ai Simonei.

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„Simona Halep încă are acel rever”, a scris Patrick Ciorcilă, pe pagina sa de Instagram, la Insta Story.

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