Ce sumă record a încasat Universitatea Craiova din bilete, la returul cu Levski. Sold-out pe „Ion Oblemenco”

Universitatea Craiova s-a duelat cu Levski Sofia în returul din turul doi preliminar de Champions League, bulgarii câştigând partida tur cu 1-0. Fanii au umplut până la refuz arena „Ion Oblemenco”, toţi sperând la o calificare istorică în următorul tur preliminar.

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Universitatea Craiova a profitat de faptul că suporterii bulgari au fost suspendaţi şi astfel nu a pus în vânzare bilete pentru oaspeţi, toate fiind disponibile pentru suporteri olteni.

Ce sumă record a încasat Universitatea Craiova din bilete, la returul cu Levski

Ţinând cont de miza uriaşă a partidei, fanii au cumpărat toate biletele puse în vânzare. Ca urmare, în conturile Universităţii Craiova a intrat o sumă record, de 250.000 de euro, notează fanatik.ro.

Toate sectoarele arenei din Bănie au fost umplute de fanii campioanei României, fără să existe zone tampon, dată fiind suspendarea suporterilor bulgari. Au fost, totuşi, şi aproximativ 2000 de scaune goale pe arena „Ion Oblemenco”, fiind reprezentate de biletele cumpărate deja de bulgari.

La returul cu Levski Sofia au fost prezenţi 27.037 spectatori. Recordul de asistenţă pe arena „Ion Oblemenco” este deţinut de duelul oltenilor cu U Cluj din penultima etapă a sezonului trecut, în urma căruia echipa lui Filipe Coelho a câştigat matematic titlul. La partida respectivă, au fost prezenţi 27.810 spectatori, fiind luaţi în calcul şi cei clujeni.