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Cât se termină Universitatea Craiova – Levski Sofia! Englezii au anunțat scorul exact și ce echipă merge mai departe

Daniel Işvanca Publicat: 28 iulie 2026, 17:06

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Cât se termină Universitatea Craiova – Levski Sofia! Englezii au anunțat scorul exact și ce echipă merge mai departe

Cadru din Levski Sofia - Universitatea Craiova / Sportpictures

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Universitatea Craiova va primi miercuri seară vizita bulgarilor de la Levski Sofia, în manșa secundă a turului doi preliminar din UEFA Champions League.

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Partida de pe ”Ion Oblemenco” pornește de la scorul de 1-0 în favoarea oaspeților. Statisticienii au prezis ce echipă are șanse mai mari la calificare și care va fi, cel mai probabil, rezultatul final al întâlnirii.

Universitatea Craiova, favorită la calificarea mai departe?

Universitatea Craiova a pierdut manșa tur a dublei cu Levski Sofia, iar oltenii vor avea nevoie de o super-evoluție pentru a răsturna rezultatul din Bulgaria și pentru a obține calificarea în turul al treilea din Liga Campionilor.

Statisticienii englezi de la Sports Mole au analizat acest duel programat miercuri seară pe ”Oblemenco” și aceștia consideră că, în ciuda rezultatului din tur, șansele de calificare sunt mai mari pentru olteni, cu un procent de 48,66%.

Mai mult decât atât, rezultatul indicat de aceștia ar fi un 2-0 în favoarea formației antrenate de Filipe Coelho. Campioana României nu se va putea baza pe doi jucători importanți la acest joc: Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk.

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Pe cine întâlnește Universitatea Craiova în turul trei preliminar al UCL

Universitatea Craiova nu ar avea o misiune grea dacă va trece de Levski Sofia. Campioana României ar putea întâlni în turul al treilea câștigătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty.

În partida tur, scorul a fost de 1-0 în favoarea ciprioților.

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