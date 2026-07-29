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Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul trei preliminar al UEFA Europa League

Daniel Işvanca Publicat: 29 iulie 2026, 22:24

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Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul trei preliminar al UEFA Europa League

Jucătorii de la Universitatea Craiova / Sportpictures

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Universitatea Craiova și-a încheiat prematur parcursul în preliminariile UEFA Champions League. Echipa antrenată de Filipe Coelho a fost eliminată în turul al doilea de Levski Sofia, după ce bulgarii au plecat neînvinși din Bănie.

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Mai departe, campioana României va continua în turul trei preliminar al UEFA Europa League, acolo unde adversară îi va fi gruparea finlandeză Kups Kuopio.

Universitatea Craiova – Kups Kuopio, în turul 3 Europa League

După ce a trecut de ML Vitebsk, Universitatea Craiova nu a reușit să o mai elimine și pe Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor, astfel că „juveții” vor continua în turul trei Europa League.

Acolo, campioana Ligii 1 va da peste finlandezii de la Kups Kuopio, formație cu un lot evaluat de Transfermarkt la 6,3 milioane de euro. La prima vedere, ar fi o misiune ușoară pentru olteni.

Kups a fost eliminată de Sabah, din Azerbaidjan. După eșecul cu 0-1 din prima manșă, Kups a pierdut și returul disputat pe teren propriu, scor 0-2. Golurile au fost marcate de Simic (minutul 52) și Mickels (minutul 70).

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