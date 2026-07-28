Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte înaintea returului cu Levski Sofia: „Cel mai important meci”. Ce titular a anunțat

Universitatea Craiova va disputa miercuri seară cel mai important meci din acest start de sezon. Campioana României va primi vizita celor de la Levski Sofia, în bătălia decisivă pentru calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

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Filipe Coelho nu îi va avea la dispoziție pentru acest joc pe Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, însă tehnicianul portughez este încrezător că echipa sa poate obține calificarea mai departe.

Filipe Coelho: „Trebuie să avem un control emoțional foarte bun”

Universitatea Craiova are în față cel mai important meci din istoria recentă. Oltenii luptă pentru accederea în turul trei preliminar al UEFA Champions League, iar returul cu Levski Sofia începe de la 1-0 în favoarea bulgarilor.

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul Filipe Coelho a dezvăluit cât de important este acest joc pentru echipa sa.

„Este cel mai important meci pentru noi. Era clar în timpul săptămânii, pentru tot grupul, că este cel mai important meci. Știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Noi, ca grup, ca și club, suporteri, oraș, trebuie să fim împreună ca să încercăm să mergem mai departe.