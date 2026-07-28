Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte înaintea returului cu Levski Sofia: „Cel mai important meci”. Ce titular a anunțat

Universitatea Craiova va disputa miercuri seară cel mai important meci din acest start de sezon. Campioana României va primi vizita celor de la Levski Sofia, în bătălia decisivă pentru calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.
Filipe Coelho nu îi va avea la dispoziție pentru acest joc pe Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, însă tehnicianul portughez este încrezător că echipa sa poate obține calificarea mai departe.
Filipe Coelho: „Trebuie să avem un control emoțional foarte bun”
Universitatea Craiova are în față cel mai important meci din istoria recentă. Oltenii luptă pentru accederea în turul trei preliminar al UEFA Champions League, iar returul cu Levski Sofia începe de la 1-0 în favoarea bulgarilor.
La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul Filipe Coelho a dezvăluit cât de important este acest joc pentru echipa sa.
„Este cel mai important meci pentru noi. Era clar în timpul săptămânii, pentru tot grupul, că este cel mai important meci. Știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Noi, ca grup, ca și club, suporteri, oraș, trebuie să fim împreună ca să încercăm să mergem mai departe.
Sper ca în cele 90 de minute să întoarcem scorul. În momentul în care începe meciul, este clar că pornim cu acest dezavantaj, 0-1. Trebuie să jucăm și să avem un control emoțional foarte bun.
90 de minute sunt suficiente pentru a face lucrurile așa cum trebuie. Nu avem nimic de pierdut, vom începe cu ambiție”, a declarat Filipe Coelho.
Filipe Coelho: „Rus + încă 10 jucători vor juca”
„Rus + încă 10 jucători vor juca. Dar Rus nu este pe poziția lui Assad Al Hamlawi. Pentru mine este extraordinar, pentru că avem posibilitatea să jucăm în Liga Campionilor. Este o plăcere să fiu cu acești jucători. Trebuie să fim echilibrați, este foarte important.
Acum două săptămâni nu eram cei mai buni din România sau din lume, cum nici în momentul de față nu suntem cei mai răi. Îi iubesc pe jucători, pentru mine sunt aceiași și ei reprezintă cel mai bun lucru din fotbal. Nu am nicio îndoială legată de acest aspect”, a mai completat portughezul.
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