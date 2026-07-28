Home | Fotbal | Liga Campionilor | Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte înaintea returului cu Levski Sofia: „Cel mai important meci”. Ce titular a anunțat

Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte înaintea returului cu Levski Sofia: „Cel mai important meci”. Ce titular a anunțat

Daniel Işvanca Publicat: 28 iulie 2026, 20:59

Comentarii
Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte înaintea returului cu Levski Sofia: Cel mai important meci”. Ce titular a anunțat

Filipe Coelho / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova va disputa miercuri seară cel mai important meci din acest start de sezon. Campioana României va primi vizita celor de la Levski Sofia, în bătălia decisivă pentru calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Filipe Coelho nu îi va avea la dispoziție pentru acest joc pe Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, însă tehnicianul portughez este încrezător că echipa sa poate obține calificarea mai departe.

Filipe Coelho: „Trebuie să avem un control emoțional foarte bun”

Universitatea Craiova are în față cel mai important meci din istoria recentă. Oltenii luptă pentru accederea în turul trei preliminar al UEFA Champions League, iar returul cu Levski Sofia începe de la 1-0 în favoarea bulgarilor.

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul Filipe Coelho a dezvăluit cât de important este acest joc pentru echipa sa.

„Este cel mai important meci pentru noi. Era clar în timpul săptămânii, pentru tot grupul, că este cel mai important meci. Știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Noi, ca grup, ca și club, suporteri, oraș, trebuie să fim împreună ca să încercăm să mergem mai departe.

Reclamă
Reclamă

Sper ca în cele 90 de minute să întoarcem scorul. În momentul în care începe meciul, este clar că pornim cu acest dezavantaj, 0-1. Trebuie să jucăm și să avem un control emoțional foarte bun.

90 de minute sunt suficiente pentru a face lucrurile așa cum trebuie. Nu avem nimic de pierdut, vom începe cu ambiție”, a declarat Filipe Coelho.

Filipe Coelho: „Rus + încă 10 jucători vor juca”

„Rus + încă 10 jucători vor juca. Dar Rus nu este pe poziția lui Assad Al Hamlawi. Pentru mine este extraordinar, pentru că avem posibilitatea să jucăm în Liga Campionilor. Este o plăcere să fiu cu acești jucători. Trebuie să fim echilibrați, este foarte important.

Pepenii din pieţe şi din supermarketuri, la analize de laborator. Care e cel mai bunPepenii din pieţe şi din supermarketuri, la analize de laborator. Care e cel mai bun
Reclamă

Acum două săptămâni nu eram cei mai buni din România sau din lume, cum nici în momentul de față nu suntem cei mai răi. Îi iubesc pe jucători, pentru mine sunt aceiași și ei reprezintă cel mai bun lucru din fotbal. Nu am nicio îndoială legată de acest aspect”, a mai completat portughezul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Observator
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Caz șocant în Belgia: colegul lui Darius Olaru a fost victima unui jaf armat în plină zi! A fost scos din mașină cu forța. Foto
Fanatik.ro
Caz șocant în Belgia: colegul lui Darius Olaru a fost victima unui jaf armat în plină zi! A fost scos din mașină cu forța. Foto
20:59

EXCLUSIVCine e puștiul din cauza căruia Steaua riscă să joace cu juniorii: a ajuns în Kosovo!
20:47

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din Europa League, dacă nu trece de Levski
20:41

VideoJurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru Chivu
20:39

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor
20:37

VideoJurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor
20:35

VideoJurnal Antena Sport | Răbdare, răbdare, răbdare
Vezi toate știrile
1 FotoPrezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia” 2 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 3 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 4 Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu 5 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1 6 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”