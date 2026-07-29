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Champions League, vis interzis pentru Universitatea Craiova! Suma uriaşă ratată de olteni

Viviana Moraru Publicat: 29 iulie 2026, 22:24

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Champions League, vis interzis pentru Universitatea Craiova! Suma uriaşă ratată de olteni

Nicuşor Bancu şi Ştefan Baiaram, în Universitatea Craiova - Levski Sofia/ Sport Pictures

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Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia, din turul doi preliminar de Champions League. Campioana României a remizat în retur, scor 2-2, şi au pierdut manşa tur, scor 0-1. Oltenii îşi vor continua parcursul în Europa League, unde se vor duela cu KuPS.

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Universitatea Craiova a ratat şansa de a ajunge în grupa principală din competiţia supremă din Europa. Oltenii au irosit şi şansa încasării unei sume uriaşe din partea UEFA.

Champions League, vis interzis pentru Universitatea Craiova: suma ratată de olteni

Dacă ar fi trecut de Levski Sofia, Universitatea Craiova ar fi încasat suma de 175.000 de euro, atât cât este premiul oferit de UEFA pentru fiecare tur preliminar trecut. Însă nu acesta este jackpot-ul ratat de Mihai Rotaru.

Campioana României visa la premiul de calificare istorică în grupa principală de Champions League. Oltenii ar fi încasat 20 de milioane de euro dacă şi-ar fi asigurat prezenţa în faza principală a competiţiei supreme din Europa.

UEFA i-ar fi acordat trupei lui Filipe Coelho suma de 18,6 milioane de euro drept bonus de accedere în faza ligii. 1,28 milioane de euro reprezentau banii din criteriul value pillar (criteriu folosit de UEFA pentru a împărţi premiile în funcţie de valoarea comercială şi performanţele echipei), bani pe care campioana îi avea asiguraţi indiferent de rezultatele pe care le-ar fi înregistrat în grupă. Oltenii încasau şi 275.000 de euro din bonusul de clasament pe care îl aveau asigurat şi care ar fi putut creşte în funcţie de rezultate. Pentru ultimul loc din grupă, echipa din Bănie ar fi încasat această sumă, iar pentru fiecare loc în plus, suma s-ar fi dublat.

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Universitatea Craiova îşi mută acum atenţia către a doua competiţie europeană, Europa League. În cazul calificării în grupa principală, oltenii vor încasa 4,3 milioane de euro din partea UEFA, iar veniturile totale ar putea depăşi cinci milioane de euro, dacă sunt luate în calcul şi premiile încasate pe parcursul preliminariilor, dar şi criteriul value pillar.

Dacă vor fi eliminaţi din turul trei preliminar de Europa League, Universitatea Craiova va juca în play-off-ul de Conference League. Oltenii vor încerca, în acest scenariu, să repete performanţa din sezonul trecut şi să ajungă în grupa principală. Această performanţă ar fi recompensată de UEFA cu suma de 3,17 milioane de euro.

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