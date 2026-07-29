Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat

Dinamo e foarte aproape să bifeze un nou transfer, iar formația bucureșteană urmează să achite clauza de reziliere a jucătorului pentru a perfecta mutarea.
Chiar dacă bugetul de transferuri este limitat pentru această iarnă, formația alb-roșie este recunoscută pentru că în ultimii ani a reușit, prin departamentul de scouting, să aducă mai mulți fotbaliști buni cu bani puțini.
Cât plătește Dinamo pentru a-l transfera pe Imran Fetai de la Shkendija
Oficialii grupării bucureștene speră că așa o să fie cazul și cu Imran Fetai, fundașul central din Macedonia de Nord care urmează să fie transferat de la Shkendija, fosta adversară a FCSB-ului în cupele europene.
Se pare că acesta a bătut deja palma cu Dinamo și acum a fost rezolvat și ultimul detaliu, cel legat de înțelegerea între cluburi. Formația alb-roșie urmează să achite clauza de reziliere a jucătorului, care este în valoare de 150.000 de euro, astfel că nimic nu mai stă acum în calea transferului, notează prosport.
Sursa citată menționează că Dinamo are alte 3 mutări pregătite în perioada următoare, mai exact 2 mijlocași centrali și un atacant. Jucătorii s-au înțeles cu formația bucureșteană, însă mai rămâne să se ajungă la un acord și cu cluburile de care aceștia aparțin.
Cum a arătat perioada de mercato pentru Dinamo până acum
Ratarea cupelor europene i-a făcut pe șefii lui Dinamo să schimbe strategia din mers, iar această vară a adus multe plecări la formația din capitală. Kennedy Boateng și Eddy Gnahore au terminat contractele cu echipa, iar mulți tineri, precum Luca Bărbulescu, Antonio Bordușanu, Matei Marin, Ianis Doană sau Valentin Dumitrache au fost puși pe liber.
La capitolul sosire au fost bifate și aici câteva nume. Martin Pascual, adus din Spania, Dario Benavides, venit în locul lui Maxime Sivis, Alaa Bellarouch, înlocuitor al lui Epassy, și Oliver Hintsa, pentru ofensivă, sunt jucătorii primiți pentru întărirea lotului de către Nuno Campos.
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