Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat

Dinamo e foarte aproape să bifeze un nou transfer, iar formația bucureșteană urmează să achite clauza de reziliere a jucătorului pentru a perfecta mutarea.

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Chiar dacă bugetul de transferuri este limitat pentru această iarnă, formația alb-roșie este recunoscută pentru că în ultimii ani a reușit, prin departamentul de scouting, să aducă mai mulți fotbaliști buni cu bani puțini.

Cât plătește Dinamo pentru a-l transfera pe Imran Fetai de la Shkendija

Oficialii grupării bucureștene speră că așa o să fie cazul și cu Imran Fetai, fundașul central din Macedonia de Nord care urmează să fie transferat de la Shkendija, fosta adversară a FCSB-ului în cupele europene.

Se pare că acesta a bătut deja palma cu Dinamo și acum a fost rezolvat și ultimul detaliu, cel legat de înțelegerea între cluburi. Formația alb-roșie urmează să achite clauza de reziliere a jucătorului, care este în valoare de 150.000 de euro, astfel că nimic nu mai stă acum în calea transferului, notează prosport.

Sursa citată menționează că Dinamo are alte 3 mutări pregătite în perioada următoare, mai exact 2 mijlocași centrali și un atacant. Jucătorii s-au înțeles cu formația bucureșteană, însă mai rămâne să se ajungă la un acord și cu cluburile de care aceștia aparțin.