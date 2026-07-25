Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1. Echipele probabile

Dinamo – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a doua din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Cele două rivale se vor înfrunta pe arena Arcul de Triumf, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs.
Universitatea Craiova este cu gândul și la returul cu Levski Sofia, din turul doi preliminar de Champions League. Oltenii au pierdut manșa tur, scor 0-1, urmând să dispute returul pe teren propriu miercuri.
Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30)
Universitatea Craiova a înregistrat patru victorii, înaintea partidei cu Levski. Campioana a eliminat-o pe ML Vitebsk, scor 5-1 la general, în primul tur preliminar de Champions League.
Oltenii au câștigat și Supercupa României, învingând-o la loviturile de departajare pe U Cluj. În prima etapă de Liga 1, Universitatea Craiova nu a avut emoții și s-a impus cu un categoric 4-0 în fața celor de la UTA.
De cealaltă parte, Nuno Campos a avut parte de un debut cu stângul la Dinamo. În primul meci din noul sezon, „câinii” au fost învinși de Petrolul, scor 0-1.
În așteptarea unor noi transferuri, Dinamo încearcă să o învingă pe Universitatea Craiova. Ultimul titular plecat a fost Maxime Sivis, fiind vândut în Rusia în schimbul sumei de 750.000 de euro.
Eddy Gnahore și Kennedy Boateng sunt ceilalți doi jucători de bază care au plecat de la Dinamo în această vară. Oliver Hinsta (atacant), Martin Pascual (fundaş central), Dario Benavides (fundaş dreapta) şi Alaa Bellaarouch (portar) sunt principalii jucători transferaţi de „câini”.
Dinamo și Universitatea Craiova s-au duelat de cinci ori în sezonul trecut. „Câinii” nu au reușit să se impună în niciun meci, oltenii câștigând partidele din play-off, scor 1-0 și 2-1. Tot campionii au avut câștig de cauză și în semifinalele Cupei României. Ei i-au egalat pe rivali în minutul 118 și s-au impus ulterior la loviturile de departajare.
Ultima dată, Dinamo o învingea pe Universitatea Craiova pe 24 august 2024. „Câinii” s-au impus dramatic pe arena Arcul de Triumf, scor 2-1, la capătul unui meci pe care l-au încheiat în opt jucători de câmp, după eliminările lui Sivis și Opruț.
Echipele probabile:
Dinamo (4-3-3): Bellaarouch – Duțu, Pascual, Stoinov, Opruț – Soro, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi
Rezerve: Epassy, Roșca, D. Irimia, Al. Irimia, Mazilu, Cr. Mihai, Hintsa, Al. Pop, R. Radu, Tarbă, Udosen, Opriș
Absent: Pușcaș (nerefăcut)
Antrenor: Nuno Campos
Universitatea Craiova (3-4-3): Sava – Stevanovic, Screciu, Ad. Rus – Heriberto, Teles, Anzor, Webster – D. Matei, Nsimba, Etim
Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Romanchuk, Baiaram, Badelj, Mora, Elisor, Cicâldău, Băsceanu, Bancu, M. Rădulescu, T. Băluță
Absenți: Isenko, Al-Hamlawi, Iamandache, Assad Al-Hamlawi (toți accidentați)
Antrenor: Filipe Coelho
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