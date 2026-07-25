Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1. Echipele probabile

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1. Echipele probabile

Viviana Moraru Publicat: 25 iulie 2026, 10:42

Comentarii
Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1. Echipele probabile

Alexandru Musi și Alexandru Cicâldău, în Dinamo - Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Dinamo – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a doua din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Cele două rivale se vor înfrunta pe arena Arcul de Triumf, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova este cu gândul și la returul cu Levski Sofia, din turul doi preliminar de Champions League. Oltenii au pierdut manșa tur, scor 0-1, urmând să dispute returul pe teren propriu miercuri.

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30)

Universitatea Craiova a înregistrat patru victorii, înaintea partidei cu Levski. Campioana a eliminat-o pe ML Vitebsk, scor 5-1 la general, în primul tur preliminar de Champions League.

Oltenii au câștigat și Supercupa României, învingând-o la loviturile de departajare pe U Cluj. În prima etapă de Liga 1, Universitatea Craiova nu a avut emoții și s-a impus cu un categoric 4-0 în fața celor de la UTA.

De cealaltă parte, Nuno Campos a avut parte de un debut cu stângul la Dinamo. În primul meci din noul sezon, „câinii” au fost învinși de Petrolul, scor 0-1.

Reclamă
Reclamă

În așteptarea unor noi transferuri, Dinamo încearcă să o învingă pe Universitatea Craiova. Ultimul titular plecat a fost Maxime Sivis, fiind vândut în Rusia în schimbul sumei de 750.000 de euro.

Eddy Gnahore și Kennedy Boateng sunt ceilalți doi jucători de bază care au plecat de la Dinamo în această vară. Oliver Hinsta (atacant), Martin Pascual (fundaş central), Dario Benavides (fundaş dreapta) şi Alaa Bellaarouch (portar) sunt principalii jucători transferaţi de „câini”.

Dinamo și Universitatea Craiova s-au duelat de cinci ori în sezonul trecut. „Câinii” nu au reușit să se impună în niciun meci, oltenii câștigând partidele din play-off, scor 1-0 și 2-1. Tot campionii au avut câștig de cauză și în semifinalele Cupei României. Ei i-au egalat pe rivali în minutul 118 și s-au impus ulterior la loviturile de departajare.

A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martoriA doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martori
Reclamă

Ultima dată, Dinamo o învingea pe Universitatea Craiova pe 24 august 2024. „Câinii” s-au impus dramatic pe arena Arcul de Triumf, scor 2-1, la capătul unui meci pe care l-au încheiat în opt jucători de câmp, după eliminările lui Sivis și Opruț.

Echipele probabile:

Dinamo (4-3-3): Bellaarouch – Duțu, Pascual, Stoinov, Opruț – Soro, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi
Rezerve: Epassy, Roșca, D. Irimia, Al. Irimia, Mazilu, Cr. Mihai, Hintsa, Al. Pop, R. Radu, Tarbă, Udosen, Opriș
Absent: Pușcaș (nerefăcut)
Antrenor: Nuno Campos

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava – Stevanovic, Screciu, Ad. Rus – Heriberto, Teles, Anzor, Webster – D. Matei, Nsimba, Etim
Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Romanchuk, Baiaram, Badelj, Mora, Elisor, Cicâldău, Băsceanu, Bancu, M. Rădulescu, T. Băluță
Absenți: Isenko, Al-Hamlawi, Iamandache, Assad Al-Hamlawi (toți accidentați)
Antrenor: Filipe Coelho

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Observator
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Ipostaza inedită în care a apărut fosta rivală a Simonei Halep. Toată lumea a rămas uimită
Fanatik.ro
Ipostaza inedită în care a apărut fosta rivală a Simonei Halep. Toată lumea a rămas uimită
11:46

Craiova pregăteşte un transfer fabulos! Jucătorul care a primit o ofertă mai mare „decât se discută pentru Baiaram”
11:29

Gigi Becali l-a vrut pe Claudiu Niculescu la FCSB. Răspunsul dat de legenda lui Dinamo: „Am vorbit cu Olăroiu”
11:25

Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova
11:03

Donald Trump, declarație controversată despre LeBron James. Ce a putut să spună după transferul starului din NBA
10:46

Adam Nemec a semnat un nou contract la 40 de ani!
10:26

Cristi Chivu transferă la Inter un nume sonor din naţionala Argentinei
Vezi toate știrile
1 Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment 2 Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică” 3 O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp” 4 Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri 5 O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii” 6 OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial