Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1. Echipele probabile

Dinamo – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a doua din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Cele două rivale se vor înfrunta pe arena Arcul de Triumf, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs.

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Universitatea Craiova este cu gândul și la returul cu Levski Sofia, din turul doi preliminar de Champions League. Oltenii au pierdut manșa tur, scor 0-1, urmând să dispute returul pe teren propriu miercuri.

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30)

Universitatea Craiova a înregistrat patru victorii, înaintea partidei cu Levski. Campioana a eliminat-o pe ML Vitebsk, scor 5-1 la general, în primul tur preliminar de Champions League.

Oltenii au câștigat și Supercupa României, învingând-o la loviturile de departajare pe U Cluj. În prima etapă de Liga 1, Universitatea Craiova nu a avut emoții și s-a impus cu un categoric 4-0 în fața celor de la UTA.

De cealaltă parte, Nuno Campos a avut parte de un debut cu stângul la Dinamo. În primul meci din noul sezon, „câinii” au fost învinși de Petrolul, scor 0-1.