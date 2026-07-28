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”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini”

Daniel Işvanca Publicat: 28 iulie 2026, 22:33

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”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini”

Imran Fetai și Octavian Popescu / Profimedia

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Dinamo București a rezolvat un super-transfer, la doar câteva zile după succesul răsunător din campionat, scor 5-1 contra Universității Craiova.

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Conducerea „câinilor” a bătut palma cu Shkendija pentru stoperul Imran Fetai, fotbalist cu trei apariții în tricoul selecționatei Macedoniei de Nord.

Dinamo l-a transferat pe Imran Fetai

Imran Fetai a fost adversarul FCSB-ului în sezonul trecut în acea dublă cu Shkendija, fotbalistul fiind integralist în ambele jocuri disputate împotriva roș-albaștrilor.

Potrivit fanatik.ro, conducerea „câinilor” l-a convins pe acesta să semneze cu Dinamo, aceștia având nevoie de soluții în defensivă după plecarea lui Kennedy Boateng.

Fetai a fost coechipier la Shkendija cu Ronaldo Webster, fotbalist sosit chiar în această vară la Universitatea Craiova. 700.000 de euro este cota de piață a jucătorului adus de Dinamo.

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