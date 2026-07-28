”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini”

Dinamo București a rezolvat un super-transfer, la doar câteva zile după succesul răsunător din campionat, scor 5-1 contra Universității Craiova.
Conducerea „câinilor” a bătut palma cu Shkendija pentru stoperul Imran Fetai, fotbalist cu trei apariții în tricoul selecționatei Macedoniei de Nord.
Dinamo l-a transferat pe Imran Fetai
Imran Fetai a fost adversarul FCSB-ului în sezonul trecut în acea dublă cu Shkendija, fotbalistul fiind integralist în ambele jocuri disputate împotriva roș-albaștrilor.
Potrivit fanatik.ro, conducerea „câinilor” l-a convins pe acesta să semneze cu Dinamo, aceștia având nevoie de soluții în defensivă după plecarea lui Kennedy Boateng.
Fetai a fost coechipier la Shkendija cu Ronaldo Webster, fotbalist sosit chiar în această vară la Universitatea Craiova. 700.000 de euro este cota de piață a jucătorului adus de Dinamo.
- „Asta vrea Gigi” Mihai Stoica a dat detalii despre atacantul dorit de Becali la FCSB!
- LPF a anunţat programul etapei a 4-a. Când se joacă CFR Cluj – Universitatea Cluj
- Oficial. Universitatea Craiova l-a cedat pe căpitanul naţionalei României
- Florin Prunea îl face praf pe Andrei Nicolescu: „Mi-ar fi rușine la ceea ce îi face Meme Stoica pe-acolo, prin studio”
- Dumitru Dragomir îl critică pe Dan Șucu după ce l-a vândut pe Borza în Turcia: „Putea să ia de la 3 milioane în sus”