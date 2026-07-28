Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”

O focoasă prezentatoare a aprins imaginaţia bărbaţilor, după ce în timpul unui live a arătat mai mult decât şi-ar fi dorit.

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Prezentatoarea BBC Sports, Emma Jones (36 de ani), a comis-o în timpul unei transmisiuni live de la cursele de cai, din Yorkshire.

„Am avut o mică problemă cu rochia pe care trebuia să o port astăzi, așa că m-am întors la rochia mea decoltată cu buline. Cred că am purtat-o și anul trecut, iar ceea ce îmi place cel mai mult la ea este asta”, a spus Emma Jones în direct.

A încercat câteva piruete, care i-au ridicat rochia prea mult. Ce s-a văzut? Imaginile vorbesc de la sine. VEZI GALERIA FOTO!