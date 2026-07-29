Adrian Rus, eurogol în Craiova – Levski! Execuţie de senzaţie, din lovitură liberă

Adrian Rus (30 de ani) a reuşit un eurogol, din lovitură liberă, în returul Universitatea Craiova – Levski Sofia, din preliminariile Ligii Campionilor.
În minutul 48, dintr-o lovitură liberă de la circa 30 de metri, Adrian Rus a trimis direct în vinclu, fără nicio şansă pentru portarul lui Levski, Vutsov.
Adrian Rus, gol de senzaţie, din lovitură liberă, în returul Universităţii Craiova cu Levski Sofia
Levski Sofia a început în forţă returul cu formaţia antrenată de Filipe Coelho (45 de ani), marcând de două ori în 3 minute. Everton Bala a deschis scorul în minutul 13, cu un şut deviat, apoi Aldair Neves a marcat în minutul 16, tot cu un şut din afara careului.
Oltenii au revenit în joc printr-un gol marcat de Nicuşor Bancu, în minutul 45+2, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui David Matei.
În startul reprizei secunde a venit reuşita fantastică a lui Adrian Rus, iar meciul s-a încins, oltenii năpustindu-se asupra porţii apărate de Vutsov.
Levski Sofia a obţinut două victorii în primele două meciuri disputate în acest sezon în campionat. De partea cealaltă, Craiova a învins-o cu 4-0 pe UTA şi a pierdut, la un scor umilitor, 1-5, derby-ul cu Dinamo de pe stadionul Arcul de Triumf. Craiova şi-a menajat însă titularii la derby-ul cu Dinamo pentru acest retur cu Levski.
Vezi aici eurogolul lui Adrian Rus din returul Craiovei cu Levski Sofia
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