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Adrian Rus, eurogol în Craiova – Levski! Execuţie de senzaţie, din lovitură liberă

Bogdan Stănescu Publicat: 29 iulie 2026, 21:48

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Adrian Rus, eurogol în Craiova – Levski! Execuţie de senzaţie, din lovitură liberă

Adrian Rus, după eurogolul marcat la returul cu Levski / captura digisport.ro

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Adrian Rus (30 de ani) a reuşit un eurogol, din lovitură liberă, în returul Universitatea Craiova – Levski Sofia, din preliminariile Ligii Campionilor.

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În minutul 48, dintr-o lovitură liberă de la circa 30 de metri, Adrian Rus a trimis direct în vinclu, fără nicio şansă pentru portarul lui Levski, Vutsov.

Adrian Rus, gol de senzaţie, din lovitură liberă, în returul Universităţii Craiova cu Levski Sofia

Levski Sofia a început în forţă returul cu formaţia antrenată de Filipe Coelho (45 de ani), marcând de două ori în 3 minute. Everton Bala a deschis scorul în minutul 13, cu un şut deviat, apoi Aldair Neves a marcat în minutul 16, tot cu un şut din afara careului.

Oltenii au revenit în joc printr-un gol marcat de Nicuşor Bancu, în minutul 45+2, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui David Matei.

În startul reprizei secunde a venit reuşita fantastică a lui Adrian Rus, iar meciul s-a încins, oltenii năpustindu-se asupra porţii apărate de Vutsov.

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Levski Sofia a obţinut două victorii în primele două meciuri disputate în acest sezon în campionat. De partea cealaltă, Craiova a învins-o cu 4-0 pe UTA şi a pierdut, la un scor umilitor, 1-5, derby-ul cu Dinamo de pe stadionul Arcul de Triumf. Craiova şi-a menajat însă titularii la derby-ul cu Dinamo pentru acest retur cu Levski.

 

Vezi aici eurogolul lui Adrian Rus din returul Craiovei cu Levski Sofia

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