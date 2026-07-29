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Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE TEXT (ora 20:30). Oltenii speră la calificare

Radu Constantin Publicat: 29 iulie 2026, 9:47

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Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE TEXT (ora 20:30). Oltenii speră la calificare

Cadru din Levski Sofia - Universitatea Craiova / Sportpictures

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Universitatea Craiova primește vizita formației Levski Sofia, miercuri, de la ora 20:30, în manșa secundă a turului doi preliminar din UEFA Champions League. Meciul este în format LIVE TEXT pe as.ro, dar și în aplicația Antena Sport.

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Formația olteană pornește cu un dezavantaj de un gol, după ce a pierdut partida tur disputată la Sofia, scor 0-1. În fața propriilor suporteri, jucătorii Universității Craiova sunt obligați să câștige pentru a merge mai departe în Liga Campionilor.

Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE TEXT (ora 20:30)

Echipa care va merge mai departe din această dublă manșă va întâlni în turul al treilea preliminar câștigătoarea confruntării dintre FC Kairat și AC Omonia, duel în care ciprioții s-au impus cu 1-0 în prima manșă.

În cazul unei eliminări, Universitatea Craiova își va continua parcursul european în turul al treilea preliminar din UEFA Europa League, unde va întâlni KuPS, formație din Finlanda.

Pentru meciul din această seară, arena Ion Oblemenco va fi aproape plină. Nu mai puțin de 25.000 de fani sunt așteptați în tribune.

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