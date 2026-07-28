Oficial. Universitatea Craiova l-a cedat pe căpitanul naţionalei României

Situaţie surprinzătoare la Universitatea Craiova. Cu un lot foarte valoros, clubul a decis să renunţe la căpitanul naționalei U19 la EURO 2025, Darius Fălcuşan.

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Născut la Madrid, Darius Fălcuşan a ajuns la Craiova în vara anului trecut, însă a evoluat în doar două meciuri pentru olteni.

Fălcușan va fi împrumutat la Concordia Chiajna, în Liga 2.

„Va veni la noi! Darius și-a dorit mult să vină la Chiajna, așa că ne-am înțeles imediat! Inclusiv cu cei de la Craiova. Va juca până la finalul sezonului. Mai e nevoie doar de o semnătură. Ne-a ajutat mult și impresarul lui, este vorba de Alessandro Acri. Îi mulțumesc pe această cale. Sunt și niște bonusuri trecute în contract și cred că e cel mai bine pentru el să vină aici. Să știți că Darius este pregătit acum din toate punctele de vedere și poate debuta chiar în prima etapă din Liga 2”, a mărturisit Cristi Tănase, oficialul celor de la Chiajna, pentru ProSport.

Până acum, fotbalistul român a evoluat pentru echipe de tineret de la Universitatea Cluj şi Empoli, iar înainte de a semna cu Universitatea Craiova, el a evoluat exclusiv în campionatul Primavera din Italia.