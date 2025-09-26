Gestul lui Mourinho după ce Gil Vicente a deschis scorul în meciul cu Benfica - Antena Sport

Închide meniul
Gestul lui Mourinho după ce Gil Vicente a deschis scorul în meciul cu Benfica

Jose Mourinho (62 de ani) a început să alerge pe margine după ce Luis Estevez a deschis scorul, în minutul 11, cu o execuţie superbă din lovitură liberă în meciul Benfica – Gil Vicente. Atacantul lui Mourinho, Pavlidis, avea să îi facă o mare bucurie lui “The Special One” ulterior. El a egalat în minutul 18, Mourinho fiind surprins făcând cu ochiul după reuşita lui Pavlidis. Acelaşi Pavlidis avea să o aducă pe Benfica în avantaj, după ce a transformat un penalty în minutul 26.

