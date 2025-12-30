Jucătorul-surpriză cu care Gigi Becali vrea să dea lovitura în 2026: "Îmi place cel mai mult dintre toţi" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul-surpriză cu care Gigi Becali vrea să dea lovitura în 2026: “Îmi place cel mai mult dintre toţi”

Bogdan Stănescu Publicat: 30 decembrie 2025, 21:34

Gigi Becali, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) e gata să promoveze la echipa mare a FCSB-ului un puşti de la academia campioanei. Este vorba despre atacantul David Popa (18 ani).

FCSB a încercat să rezolve şi în acest an problema jucătorului under cu Alex Stoian (18 ani), care e atacant central, dar poate evolua şi ca extremă.

Gigi Becali, impresionat de David Popa: “Într-un an de zile va intra”

“Avem de luat un campionat. Noi nu avem timp acum de altceva. Este un jucător care îmi place mie foarte mult şi o să-l vedeţi, din academie. Părerea mea, ei nu zic, şi dacă nu zic, nici eu nu am curaj. Mie îmi place cel mai mult din toţi. (n.r: Necşulescu?) Nu Necşulescu. David Popa. Îmi place mie cel mai mult dintre toţi. Dacă ei nu sunt de acord cu mine, mi-e frică şi mie. Rămâne de văzut, într-un an de zile va intra. Dacă ne ajută Dumnezeu şi suntem campioni cu 3-4 etape înainte, ‘Ia intră, mă, şi joacă’. Ce crezi, că nu se poate asta? Du-te, mă, cu play-off-ul. Dacă ne bate FC Argeş ce mai căutăm la fotbal? Dacă te bate FC Argeş, nu mai stai la fotbal”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

David Popa este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la numai 50.000 de euro. O eventuală promovare la echipa mare a FCSB-ului ar putea face să “explodeze” cota fotbalistului. Popa a fost în trecut împrumutat la Poli Iaşi, revenind la echipa U18 a FCSB-ului în februarie 2025. Popa a evoluat într-un meci pentru naţionala U19 a României şi în 8 partide pentru naţionala U18. A marcat 5 goluri în 12 partide atât pentru naţionala U17, cât şi pentru cea U16.

1 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 2 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 3 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 4 A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: “Cred că e închis. A contat partea financiară” 5 Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan 6 De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat”
