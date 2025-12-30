A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: "Cred că e închis. A contat partea financiară" - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre interesul pe care l-a avut echipa sa pentru Daniel Paraschiv, fostul atacant din Liga 1 care evoluează la Cultural Leonesa în Spania.

Conducătorul alb-roșiilor a transmis că vârful de 26 de ani s-a înțeles deja cu Rapid și a explicat de ce mutarea în vestiarul lui Zeljko Kopic nu a putut fi realizată.

Daniel Paraschiv a ales-o pe Rapid în locul lui Dinamo

Atacantul care a plecat din Liga 1 de la Hermannstadt în schimbul sumei de 700.000 de euro la Real Oviedo nu și-a mai găsit ritmul în ultima perioadă în Spania, fiind împrumutat de nou-promovata din La Liga înapoi în eșalonul secund. Nici în liga a doua Paraschiv nu a dat randament (un singur gol marcat în Cupa Regelui), astfel că echipele din România au început să intre în cursă pentru el, iar cele mai interesate au fost Dinamo și Rapid.

Potrivit ultimelor informații apărute, giuleștenii sunt extrem de aproape să parafeze înțelegerea cu vârful din Spania, iar acest lucru a fost confirmat inclusiv de conducătorul “câinilor”, Andrei Nicolescu. Oficialul este de părere că Paraschiv s-a ghidat după latura financiară în momentul în care a luat decizia de a se îndrepta către formația lui Costel Gâlcă.

“Am discutat și noi, nu știu. Cred că e închis cu Rapid. A contat pentru el, cred, partea financiară. Ne-am raportat la ce a arătat el în ligă, dar ne-am raportat la niște parametrii pe care i-am considerat rezonabili pentru ce a arătat el. Am vrut să avem o opțiune în plus“, a spus preşedintele de la Dinamo, potrivit digisport.ro.