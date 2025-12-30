Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: "Cred că e închis. A contat partea financiară" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: “Cred că e închis. A contat partea financiară”

A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: “Cred că e închis. A contat partea financiară”

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 8:23

Comentarii
A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: Cred că e închis. A contat partea financiară

Naționala României, după un meci amical / Sport Pictures

Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre interesul pe care l-a avut echipa sa pentru Daniel Paraschiv, fostul atacant din Liga 1 care evoluează la Cultural Leonesa în Spania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducătorul alb-roșiilor a transmis că vârful de 26 de ani s-a înțeles deja cu Rapid și a explicat de ce mutarea în vestiarul lui Zeljko Kopic nu a putut fi realizată.

Daniel Paraschiv a ales-o pe Rapid în locul lui Dinamo

Atacantul care a plecat din Liga 1 de la Hermannstadt în schimbul sumei de 700.000 de euro la Real Oviedo nu și-a mai găsit ritmul în ultima perioadă în Spania, fiind împrumutat de nou-promovata din La Liga înapoi în eșalonul secund. Nici în liga a doua Paraschiv nu a dat randament (un singur gol marcat în Cupa Regelui), astfel că echipele din România au început să intre în cursă pentru el, iar cele mai interesate au fost Dinamo și Rapid.

Potrivit ultimelor informații apărute, giuleștenii sunt extrem de aproape să parafeze înțelegerea cu vârful din Spania, iar acest lucru a fost confirmat inclusiv de conducătorul “câinilor”, Andrei Nicolescu. Oficialul este de părere că Paraschiv s-a ghidat după latura financiară în momentul în care a luat decizia de a se îndrepta către formația lui Costel Gâlcă.

Am discutat și noi, nu știu. Cred că e închis cu Rapid. A contat pentru el, cred, partea financiară. Ne-am raportat la ce a arătat el în ligă, dar ne-am raportat la niște parametrii pe care i-am considerat rezonabili pentru ce a arătat el. Am vrut să avem o opțiune în plus“, a spus preşedintele de la Dinamo, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Daniel Paraschiv încă nu a fost prezentat oficial la Rapid, însă se așteaptă că mutarea să fie oficializată cât mai curând.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Observator
Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
11:34
Rapid poate da un “tun” financiar dacă se face transferul lui Albion Rrahmani. Ce sumă pot primi giuleștenii
11:32
Răzvan Sava va semna! Veste excelentă pentru portarul român
11:05
VIDEOLovitură pentru Denver Nuggets. Nikola Jokic s-a accidentat și a părăsit terenul șchiopătând
10:50
Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan
10:24
EXCLUSIVDaniel Pancu, verdict surprinzător înainte de barajul României pentru Cupa Mondială
10:09
PSV Eindhoven, aproape să dea lovitura! 25 de milioane de euro venite de la un club de tradiție din Anglia
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”