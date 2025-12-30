De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: "L-au curățat" - Antena Sport

Cu ani în urmă era cel mai cunoscut milionar al României şi era un prosper patron în Liga 1. Câştiga trofee şi se bucura de afaceri de succes. Este vorba de Ioan Niculae, care ani la rând s-a bătut cu Gigi Becali sau Ţiriac în avere. Aşa cum Astra s-a stins, aşa şi Ioan Niculae a dispărut, iar puţini români mai ştiu ce face omul de afaceri.

Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de închisoare, însă a fost eliberat după doar 15 luni. De-atunci omul de afaceri a evitat să mai aibă apariţii publice. Mitică Dragomir ştie de ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi crede că averea acestuia nu s-a evaporat.

”Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, da. L-au închis pe nedrept ca să-i ia averea. (n.r. – Era cel mai bogat om din România atunci când l-au închis?) Convingerea mea că și acum e. Și atunci, și acum. Când ești proprietarul a 2-3 combinate chimice… Inoxul din combinatele pe care le are, dacă le taie și le vinde acum ia peste 3 miliarde de euro. Ia 5, dar eu am zis numai 3. Are o minte cât Casa Poporului. Dacă ai minte nu-ți ia nimeni averea. Te critică unul, te înjură, te aleargă pe stradă, dar…”, a declarat Mitică Dragomir pentru Fanatik.ro.

Ioan Niculae, trădat şi de amantă

Patronul Astrei Giurgiu a divorțat în 2014, după ce fosta lui soție, Domnița Niculae, a aflat că Ioan Niculae este infidel. Amanta afaceristului român era Nicoleta Toncea (foto), care ulterior a ajuns președintele InterAgro. ”L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a povestit Dragomir pentru sursa menţionată.