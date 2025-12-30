De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: "L-au curățat" - Antena Sport

Cu ani în urmă era cel mai cunoscut milionar al României şi era un prosper patron în Liga 1. Câştiga trofee şi se bucura de afaceri de succes. Este vorba de Ioan Niculae, care ani la rând s-a bătut cu Gigi Becali sau Ţiriac în avere. Aşa cum Astra s-a stins, aşa şi Ioan Niculae a dispărut, iar puţini români mai ştiu ce face omul de afaceri.
Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de închisoare, însă a fost eliberat după doar 15 luni. De-atunci omul de afaceri a evitat să mai aibă apariţii publice. Mitică Dragomir ştie de ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi crede că averea acestuia nu s-a evaporat.
”Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, da. L-au închis pe nedrept ca să-i ia averea. (n.r. – Era cel mai bogat om din România atunci când l-au închis?) Convingerea mea că și acum e. Și atunci, și acum. Când ești proprietarul a 2-3 combinate chimice… Inoxul din combinatele pe care le are, dacă le taie și le vinde acum ia peste 3 miliarde de euro. Ia 5, dar eu am zis numai 3. Are o minte cât Casa Poporului. Dacă ai minte nu-ți ia nimeni averea. Te critică unul, te înjură, te aleargă pe stradă, dar…”, a declarat Mitică Dragomir pentru Fanatik.ro.
Ioan Niculae, trădat şi de amantă
Patronul Astrei Giurgiu a divorțat în 2014, după ce fosta lui soție, Domnița Niculae, a aflat că Ioan Niculae este infidel. Amanta afaceristului român era Nicoleta Toncea (foto), care ulterior a ajuns președintele InterAgro. ”L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a povestit Dragomir pentru sursa menţionată.
Cum a devenit bogdat Ioan Niculae şi ce avere imensă a avut
La un moment dat cel mai bogat român, Ioan Niculae a studiat la Școala de ofițeri de miliție și securitate de la Băneasa și a fost ofițer de securitate timp de patru ani. A intrat în afaceri după 1990, iar în 1995 a înființat firma Interagro, prin care a acumulat o avere uriașă, dar acesta a devenit și numele dosarului în care a fost condamnat, în 2021, la cinci ani de închisoare cu executare. În momentul arestării, Ioan Niculae era cel mai bogat român. Deținea o avere de peste 1.000.000.000 euro, conform topului Forbes. Despre el se spunea că era Regele gazului subvenționat.
- Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
- Anthony Joshua, implicat într-un accident cu doi morţi!
- Starul lui AC Milan a dezmințit că ar avea o relație cu actrița Sydney Sweeney : “Nu mai răspândiți povești inventate”
- Nuntă mare la FCSB. David Miculescu și-a cerut iubita în căsătorie
- Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: “Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei”