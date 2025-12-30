Gigi Becali l-a făcut praf pe Coelho. De ce crede că Mirel Rădoi era mai bun: "Mi-era teamă" - Antena Sport

Gigi Becali nu-l vede cu ochi buni pe tehnicianul Universităţii Craiova. Filipe Coelho este cu gruparea olteană pe locul 1 în Liga 1, dar Becali crede că antrenorul nu are rezultate. Cum justifică latifundiarul afirmaţia? Potrivit latifundiarului, Universitatea Craiova a părăsit Conference League, deci clubul a pierdut bani, iar în campionat încă nu s-a câştigat vreun trofeu important.

”Ce rezultate a avut Coelho? Nici jumătate de rezultat n-a avut. Rezultat înseamnă să câștigi Cupă, să fii campion, să fii în Europa, să fii în Conference. Nu ești în Conference, s-a terminat rezultatul. În Cupă, dacă-i batem noi (n.r. în ultimul meci din grupă), s-a terminat rezultatul. În campionat, poate să cadă, nu-i rezultat. El a preluat echipa cu mai multe puncte diferență față de FCSB, deci nu e rezultat, mă înțelegi?

Altă chestiune, rezultat e când joacă echipa mai bine. Cu Mirel (n.r. Rădoi), mi-era teamă, acum nu-mi mai e teamă. Eu spun ce văd și ce cred eu”, a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.