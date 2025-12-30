Gică Popescu: "FCSB se bate la campionat". De ce crede "Baciul" că roş-albaştrii vor avea un avantaj în play-off - Antena Sport

Gică Popescu (58 de ani) este de părere că şi în acest an campioana ultimelor două sezoane, FCSB, este o candidată serioasă la titlu. “Baciul” a dezvăluit că nu a crezut niciun moment că FCSB ar putea rata play-off-ul.

După victoriile cu Unirea Slobozia, 2-0 şi Rapid, 2-1, FCSB s-a apropiat la două puncte de play-off. Campioana are în acest moment 31 de puncte, în timp ce Oţelul, ocupanta ultimului loc de play-off, are 33 de puncte, fiind la egalitate cu U Cluj.

Gică Popescu: “FCSB va fi una dintre echipele cu şanse reale de a câştiga campionatul”

Gică Popescu e convins că, odată ajunsă în play-off, FCSB va avea un avantaj faţă de celelalte contracandidate la titlu. Valoarea jucătorilor şi experienţa din cupele europene îşi vor spune cuvântul, crede “Baciul”.

“Eu cred că FCSB se va bate la campionat. Va fi una dintre echipele cu şanse reale de a câştiga campionatul. Niciodată nu am crezut, nici măcar o secundă, că nu va intra în play-off. FCSB va fi una dintre echipele care se va bate la campionat pentru că, odată intrată acolo, şi celelalte echipe încep să aibă mai mult respect faţă de FCSB şi odată scăpaţi jucătorii de această presiune, se va vedea experienţa în cupele europene. Jucători de valoare, care câştigă foarte mulţi bani… eu sunt convins că FCSB va fi acolo sus”, a declarat Gică Popescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Farul, la care Gică Popescu e preşedinte, este în acest moment pe locul 10 în Liga 1, cu 27 de puncte. După pauza de iarnă Farul o va întâlni pe Hermannstadt, în timp ce FCSB va juca în deplasare cu FC Argeş. Una dintre revelaţiile acestui sezon, FC Argeş e în prezent pe locul 5 în Liga 1, cu 34 de puncte.