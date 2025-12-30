Gata! Varga confirmă: "Louis Munteanu este foarte aproape să plece". Cu ce club bate palma - Antena Sport

Transferul lui Louis Munteanu e ca şi rezoltat, lucru confirmat chiar de patronul CFR-ului, Ioan Varga. Clubul care îl transferă pe român este DC United.

Americanii l-au urmărit intens pe Munteanu. La meciul cu Rapid s-a aflat în tribune Rene Weiler, antrenorul lui DC United. Echipa americană a făcut imediat o ofertă pentru CFR Cluj, iar după discuţii intense, în cele din urmă patronul Varga şi-a dat acordul să-l lase la DC United.

Echipa din Washington i-a oferit atacantului 60.000 de euro pe lună, aproximativ 70.000 de dolari, exact suma pe care atacantul i-a cerut-o lui Gigi Becali.

Din ultimele informaţii, americanii sunt dispuşi să dea 6 milioane de euro în schimbul transferului definitiv. ”Este foarte aproape să plece”, a venit confirmarea lui Ioan Varga, pentru Digi Sport, semn că tratativele au intrat pe ultima sută de metri.