Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan - Antena Sport

Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan

Liga 1

Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 10:50

Comentarii
Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan

Filipe Coelho, pe banca Universității Craiova. Toni Petrea, în spatele său / Sport Pictures

Finalul anului 2025 a fost marcat de o veste importantă pentru suporterii Universității Craiova, aceea că Toni Petrea va părăsi postul de antrenor secund pe care îl ocupa în Bănie. Recent, au apărut mai multe informații și se pare că un factor important al rutpurii dintre club și tehnician a fost relația acestuia cu Filipe Coehlho, principalul alb-albaștrilor.

Mihai Rotaru a decis în luna noiembrie să îl aducă pe Toni Petrea la Universitatea Craiova, fostul antrenor de la FCSB fiind întors din drumul spre Poli Iași. Tehnicianul de 50 de ani a venit pe banca oltenilor pentru a ocupa postul de secund al lui Filpe Coleho, dar și pentru a fi un intermediar în relația portughezului cu vestiarul.

Toni Petrea, personaj neutru pentru Filipe Coelho

La aproximativ o lună distanță după ce a fost instalat în rolul de secund, Petrea a luat decizia de a pleca, iar motivul principal se leagă și de tehnicianul portughez adus în locul lui Mirel Rădoi. Potrivit digisport.ro, Coelho nu l-a asimilat pe antrenorul român în staff-ul său și nu îi acorda atât de multă importanță.

Mai mult decât atât, principalul Universității Craiova avea tendința să se consulte mai degrabă cu ceilalți secunzi ai săi, respectiv Markus Berger (Austria) și Bruno Romao (Portugalia), Petrea nefiind atât de mult băgat în seamă. Din aceste considerente, secundul din Bănie a decis să nu ocupe funcția în alb-albastru doar de fațadă și a cerut astfel rezilirea contractului.

După această experiență, Petrea va căuta mai mult ca sigur un loc pe banca unei echipe unde va avea garanția că poate să își exercite până la maxim funcția, fie ea de principal sau secund.

Comentarii


