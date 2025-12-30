Cristi Borcea le cere şefilor lui Dinamo transferuri pentru titlu: "Naşul a luat bătăi de la echipe slabe" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Borcea le cere şefilor lui Dinamo transferuri pentru titlu: “Naşul a luat bătăi de la echipe slabe”

Bogdan Stănescu Publicat: 30 decembrie 2025, 23:57

Fost acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea (55 de ani) este de părere că formaţia din Ştefan cel Mare se poate bate cu şanse reale pentru titlu dacă va aduce 3-4 jucători în această iarnă.

Dinamo e pe locul 4 în Liga 1, cu 38 de puncte. “Câinii” au ratat şansa de a termina anul pe primul loc, fiind învinşi în ultima etapă, cu 2-0, de UTA Arad. Liderul Universitatea Craiova are 40 de puncte. Craiova a învins-o cu 5-0 pe Csikszereda înaintea pauzei, asigurându-şi prima poziţie înaintea încheierii anului.

Cristi Borcea e convins că Dinamo se poate bate la titlu: “Îi mai trebuie 3-4 jucători”

“(n.r: despre Dinamo) Merge foarte bine, îi mai trebuie 3-4 jucători, campionatul este foarte slab. Nu slab, foarte slab. Sunt 9-10 echipe care se bat pentru primele 6 locuri.

Cu excepţia Stelei (n.r: FCSB-ului) şi a Craiovei, echipe cu două loturi bune, celelalte nu au loturi. Dar a avut şansă Rapid, gândiţi-vă, primele 10 etape le-a câştigat numai prin noroc. Rapidul dacă nu-şi ia 5-6 jucători, nu are şansă la campionat. Naşul a luat bătăi de la echipe foarte slabe”, a declarat Cristi Borcea în exclusivitate pentru AntenaSport.

“Lanterna” clasamentului, Metaloglobus, producea surpriza campionatului pe 18 octombrie, atunci când o învingea pe FCSB. Campioana a condus cu 1-0, printr-un gol din penalty al lui Florin Tănase (min. 34), dar a fost întoarsă surprinzător de echipa lui Teja în repriza secundă. Ubbink (min. 48) şi Huiban (min. 55, penalty) i-au administrat FCSB-ului umilinţa campionatului. FCSB şi-a revenit în ultima vreme, obţinând două victorii în ultimele două etape, 2-0 cu Unirea Slobozia şi 2-1 cu Rapid. Campioana e la doar două puncte de play-off.

După pauza de iarnă Dinamo o va întâlni pe U Cluj acasă. “Şepcile roşii” au 33 de puncte, cu 5 în spatele “câinilor”. Ulterior Dinamo va avea două meciuri teoretic mai uşoare, cu Hermannstadt în deplasare şi cu Petrolul acasă, după care vor urma două partide dificile: cu Farul în deplasare şi cu liderul Craiova acasă.

 

