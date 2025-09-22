Luis Suarez, ratare monumentală! Atacantul cumpărat cu 22 de milioane de euro nu a putut înscrie cu poarta goală - Antena Sport

Video Luis Suarez, ratare monumentală! Atacantul cumpărat cu 22 de milioane de euro nu a putut înscrie cu poarta goală

Luis Suarez (28 de ani), atacant cumpărat în această vară de Sporting de la Almeria, pentru 22.2 milioane de euro, a fost protagonistul unei ratări monumentale în meciul Sporting – Moreirense, transmis în direct în AntenaPLAY. Suarez a interceptat o minge, l-a driblat pe portarul lui Moreirense, Andre Ferreira, dar nu a putut înscrie cu poarta goală. Mingea trimisă de Luis Suarez a lovit bara şi a părăsit ulterior suprafaţa de joc. Fanii lui Sporting şi-au pus imediat mâinile în cap când au văzut ratarea uriaşă a internaţionalului columbian.