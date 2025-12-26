Iuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: "Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat" - Antena Sport

Iuliu Mureşan a avut o primă reacţie după ce Louis Munteanu a fost fotografiat în tricoul rivalei FCSB. Preşedintele lui CFR susţine că atacantul cotat la 4.5 milioane de euro nu va mai ajunge la echipa lui Gigi Becali.

Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa formată din jucătorii originari din Vaslui.

Iuliu Mureşan, reacţie după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB

“Putea să apară şi în tricoul Sportului Studenţesc. La FCSB sigur nu ajunge. Deloc! Povestea cu FCSB s-a încheiat. A fost la un moment dat, dar acum avem alte piste din afară.

Pentru mine nu are nicio semnificaţie gestul lui. Nu are nicio legătură cu nimic. Avem ceva oferte de afară”, a spus Mureşan, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Neluțu Varga, un car de nervi

Neluțu Varga a văzut imaginile cu Louis Munteanu și l-a făcut praf pe atacantul său. Patronul clujenilor a catalogat gestul jucătorului său, de a îmbrăca tricoul echipei adverse, ca fiind unul „lipsit de creier”.