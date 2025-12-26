Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 15:15

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Gigi Becali a oferit declarații despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Patronul campioanei a reacționat după ce atacantul a fost fotografiat în tricoul campioanei. 

Vârful de la CFR Cluj a purtat tricoul FCSB-ului la un eveniment fotbalistic la care a participat de Sărbători, la Vaslui. El a fost prezent la un meci de fotbal disputat între echipa locală și o echipă formată din jucătorii originari din Vaslui. 

Gigi Becali a văzut imaginile cu Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului și a transmis că situația se schimbă în privința transferului atacantului la formația campioană. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că va începe noi negocieri pentru a obține semnătura lui Munteanu. 

Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau. Se schimbă situația”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

Louis Munteanu a fost aproape de transferul la FCSB și la începutul acestui sezon. La momentul respectiv, Gigi Becali ajunsese la un acord cu Neluțu Varga, însă totul a picat când a aflat ce salariu cere atacantul. Munteanu își dorea să câștige lunar suma de 60.000 de euro la formația roș-albastră. 

„Cu Louis Munteanu și Emerllahu era făcută 99%. Până la urmă a căzut, Munteanu cerea 60.000 de euro pe lună. Păi, nu pot să-ți dau mai mult de 30.000, că are Tănase 30.000. Eu îi dădeam 30.000 și făceam în așa fel încât din prime de calificări, sigure adică, să ajungă la 60.000. Din calificări de Europa. 

Dar n-are rost să vorbim acum. Făceam ce făceam, nu mai are rost acum să vorbim. La CFR, are 21.000 de euro salariu. Nu este nicio supărare. Orice om poate să zică dau sau nu”, spunea Gigi Becali, după ce negocierile cu Louis Munteanu au intrat în impas. 

Ce a spus Iuliu Mureșan despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB 

Iuliu Mureşan a avut o primă reacţie după ce Louis Munteanu a fost fotografiat în tricoul rivalei FCSB. Preşedintele lui CFR susţine că atacantul cotat la 4.5 milioane de euro nu va mai ajunge la echipa lui Gigi Becali. 

Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarieCe se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie
Putea să apară şi în tricoul Sportului Studenţesc. La FCSB sigur nu ajunge. Deloc! Povestea cu FCSB s-a încheiat. A fost la un moment dat, dar acum avem alte piste din afară. 

Pentru mine nu are nicio semnificaţie gestul lui. Nu are nicio legătură cu nimic. Avem ceva oferte de afară”, a spus Mureşan, în exclusivitate pentru Antena Sport. 

