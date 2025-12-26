Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali a oferit declarații despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Patronul campioanei a reacționat după ce atacantul a fost fotografiat în tricoul campioanei.

Vârful de la CFR Cluj a purtat tricoul FCSB-ului la un eveniment fotbalistic la care a participat de Sărbători, la Vaslui. El a fost prezent la un meci de fotbal disputat între echipa locală și o echipă formată din jucătorii originari din Vaslui.

Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB

Gigi Becali a văzut imaginile cu Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului și a transmis că situația se schimbă în privința transferului atacantului la formația campioană. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că va începe noi negocieri pentru a obține semnătura lui Munteanu.

„Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau. Se schimbă situația”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Louis Munteanu a fost aproape de transferul la FCSB și la începutul acestui sezon. La momentul respectiv, Gigi Becali ajunsese la un acord cu Neluțu Varga, însă totul a picat când a aflat ce salariu cere atacantul. Munteanu își dorea să câștige lunar suma de 60.000 de euro la formația roș-albastră.