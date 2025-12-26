Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă
Video

Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă

Noroc că trag ca nebunii la antrenamente pentru medaliile de aur. Canotorii campioni olimpici recunosc că sportul îi ajută să scape de kilogramele în plus

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă

Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă

Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă
Jurnal Antena Sport | Amintirile sportivilor din copilărie

Jurnal Antena Sport | Amintirile sportivilor din copilărie

Jurnal Antena Sport | Amintirile sportivilor din copilărie
Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs

Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs

Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs
Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo

Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo

Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo
23:40 26 dec.
EXCLUSIVProblemele lui Louis Munteanu, identificate: “L-a afectat foarte mult”. Ce campionat i se potrivește
23:09 26 dec.
VideoJurnal Antena Sport | Amintirile sportivilor din copilărie
22:45 26 dec.
VIDEO“A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus”
22:09 26 dec.
Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club”
21:52 26 dec.
VideoJurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
21:37 26 dec.
Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 4 Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovacs în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră” 5 EXCLUSIVIuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: “Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat” 6 Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Ce partide vor disputa oltenii în cantonamentul din Antalya