Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă
Noroc că trag ca nebunii la antrenamente pentru medaliile de aur. Canotorii campioni olimpici recunosc că sportul îi ajută să scape de kilogramele în plus
Noroc că trag ca nebunii la antrenamente pentru medaliile de aur. Canotorii campioni olimpici recunosc că sportul îi ajută să scape de kilogramele în plus
Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modăJurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă
Jurnal Antena Sport | Amintirile sportivilor din copilărieJurnal Antena Sport | Amintirile sportivilor din copilărie
Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de CrăciunJurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan KovacsJurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs
Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion DinamoJurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo