Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: "Avem un standard la club" - Antena Sport

Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club”

Alex Masgras Publicat: 26 decembrie 2025, 22:09

Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: Avem un standard la club

Pep Guardiola / Profimedia

Tehnicianul Pep Guardiola spune că jucătorii săi sunt „incredibil de disciplinaţi” în timpul pauzei de Crăciun pentru a respecta standardele stabilite de Manchester City, relatează BBC.

Guardiola a declarat recent că jucătorii săi vor fi cântăriţi la întoarcerea la antrenamente după Crăciun, pentru a verifica dacă sunt suficient de în formă pentru a juca sâmbătă cu Nottingham Forest.

Pep Guardiola își laudă jucătorii: “Avem un standard la club”

„Am pus patru sau cinci kilograme pe mine din cauza cantităţii de mâncare şi băutură consumate, aşa că este foarte bine”, a declarat Guardiola vineri. „[Jucătorii] au fost incredibil de disciplinaţi încă de acum 10 ani. Sezonul trecut a fost puţin mai dificil din cauza accidentărilor pe care le-am avut, dar ei s-au comportat întotdeauna incredibil. Toţi jucătorii pe care i-am avut în ultimul deceniu şi asta nu este o excepţie astăzi. Avem un standard la club – toată lumea ştie exact ce trebuie să facă.”

Spaniolul a declarat că jucătorii săi au îndeplinit standardele cerute atunci când au fost cântăriţi înainte de victoria cu 3-0 împotriva West Ham, la 20 decembrie.

Joi, atacantul Erling Haaland a postat pe reţelele sociale o fotografie în care apare cântărind 94,4 kg pe o cântar, cu textul „Totul e în regulă!”.

Guardiola i-a exclus pe unii dintre jucătorii săi din antrenamentele echipei principale în 2016 până când au ajuns la greutatea dorită, iar în 2024 şi-a cerut scuze faţă de Kalvin Phillips, la 14 luni după ce a declarat că mijlocaşul era „supraponderal” la întoarcerea sa de la Cupa Mondială din 2022.

