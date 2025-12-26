Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: "Avem un standard la club" - Antena Sport

Tehnicianul Pep Guardiola spune că jucătorii săi sunt „incredibil de disciplinaţi” în timpul pauzei de Crăciun pentru a respecta standardele stabilite de Manchester City, relatează BBC.
Guardiola a declarat recent că jucătorii săi vor fi cântăriţi la întoarcerea la antrenamente după Crăciun, pentru a verifica dacă sunt suficient de în formă pentru a juca sâmbătă cu Nottingham Forest.
Pep Guardiola își laudă jucătorii: “Avem un standard la club”
„Am pus patru sau cinci kilograme pe mine din cauza cantităţii de mâncare şi băutură consumate, aşa că este foarte bine”, a declarat Guardiola vineri. „[Jucătorii] au fost incredibil de disciplinaţi încă de acum 10 ani. Sezonul trecut a fost puţin mai dificil din cauza accidentărilor pe care le-am avut, dar ei s-au comportat întotdeauna incredibil. Toţi jucătorii pe care i-am avut în ultimul deceniu şi asta nu este o excepţie astăzi. Avem un standard la club – toată lumea ştie exact ce trebuie să facă.”
Spaniolul a declarat că jucătorii săi au îndeplinit standardele cerute atunci când au fost cântăriţi înainte de victoria cu 3-0 împotriva West Ham, la 20 decembrie.
Joi, atacantul Erling Haaland a postat pe reţelele sociale o fotografie în care apare cântărind 94,4 kg pe o cântar, cu textul „Totul e în regulă!”.
Guardiola i-a exclus pe unii dintre jucătorii săi din antrenamentele echipei principale în 2016 până când au ajuns la greutatea dorită, iar în 2024 şi-a cerut scuze faţă de Kalvin Phillips, la 14 luni după ce a declarat că mijlocaşul era „supraponderal” la întoarcerea sa de la Cupa Mondială din 2022.
