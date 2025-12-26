Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova

Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
EXCLUSIV

Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova

Dan Roșu Publicat: 26 decembrie 2025, 12:39

Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova

Gică Craioveanu, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Universitatea Craiova a ales să-l ţină în acest sezon pe Ştefan Baiaram, chiar dacă oltenii au avut oferte pentru vedeta de 22 de ani cotată la 4.5 milioane de euro. Motivele erau legate de dorinţa de a câştiga titlul în Liga 1 şi de a merge cât mai departe în Conference League.

Lucrurile s-ar putea schimba însă în următoarea perioadă, mai ales că oltenii au părăsit dramatic grupa de Conference League. Totuşi, Gică Craioveanu susţine că transferul va fi unul mult mai convenabil pentru Mihai Rotaru dacă se va face la vară, mai ales dacă craiovenii vor lua titlul în Liga 1.

Gică Craioveanu a analizat transferul lui Ştefan Baiaram

“Asta va depinde de el. Eu am spus că trebuie să-l ținem pentru cupele europene și pentru campionat. Nu mai suntem în Europa, dar la anul, fiind campion al României, altfel o să pleci afară, pleci cu capul sus, pleci pe o sumă mult mai mare”, a spus Craioveanu, pentru Antena Sport.

Ştefan Baiaram are parte de un sezon excelent la Universitatea. În cele 31 de meciuri adunate în toate competiţiile, el şi-a trecut în cont 10 goluri şi patru pase decisive.

Ștefan Baiaram, al doilea cel mai valoros fotbalist din Liga 1

Potrivit ultimei actualizări de la Transfermarkt, fotbalistul are acum o cotă de piață de 4,5 milioane de euro, fiind la egalitate cu Louis Munteanu, Ștefan Târnovanu și Daniel Bîrligea.

Lider în acest clasament este Darius Olaru, care este evaluat la 6,5 milioane de euro. Baiaram a fost aproape de a prinde un transfer în Turcia la începutul sezonului și este în continuare monitorizat de cluburi din ”Țara Semilunii”.

