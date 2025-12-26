Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
Video

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun

Se face MMA și de Crăciun. Un fost campion european de jiu-jitsu brazilian își scoate mereu elevii la antrenament în a doua zi de Crăciun

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs

Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs

Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs
Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo

Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo

Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo
Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului

Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului

Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului
Jurnal Antena Sport | Marian Enache, Moș Crăciun de Sărbători

Jurnal Antena Sport | Marian Enache, Moș Crăciun de Sărbători

Jurnal Antena Sport | Marian Enache, Moș Crăciun de Sărbători
22:45
VIDEO“A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus”
22:09
Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club”
21:37
Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj
21:16
Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs
20:44
VideoJurnal Antena Sport | Marius Niculae, “șef de șantier” pe noul stadion Dinamo
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 4 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 5 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 6 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali