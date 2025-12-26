Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovacs în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră” - Antena Sport

Închide meniul
Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovacs în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră”

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 11:30

Istvan Kovács, la finala Champions League/ Profimedia

IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin. Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4. 

Pentru prima dată, arbitrul francez Turpin, care se află de mulţi ani în top 10 mondial (locul 4 în 2024, locul 3 în 2023 şi 2022, locul 6 în 2021, locul 8 în 2020, 7 în 2019), a câştigat clasamentul anual înaintea câştigătorului de anul trecut, colegul său francez François Letexier, şi a câştigătorului premiilor din 2022 şi 2023, Szymon Marciniak. 

Istvan Kovacs, pe locul patru în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025 

Turpin a obţinut 65 de puncte, cu 10 mai multe decât Letexier şi Marciniak. Istvan Kovacs, locul 4, a obţinut 54 de puncte. 

Top 10 este completat de Michael Oliver, Felix Zwayer, Slavko Vincic, Alireza Faghani, Maurizio Mariani şi Sandro Scharer. 

Istvan Kovacs a declarat că anul 2025 a fost cel mai bun din cariera sa, ținând cont că a fost delegat la finala Champions League, dintre PSG și Inter. El speră ca în 2026 să prindă meciuri și la World Cup 2026. 

„Primul țel este la Campionatul Mondial din 2026 și după aia vom vedea ce se va întâmpla. Până atunci trebuie să iau pas cu pas fiecare partidă, așa că următorul țel este următoarea delegare. 

Având în vedere că am fost delegat și la finala Ligii Campionilor și am fost selectat ca să particip și la Campionatul Mondial al Cluburilor, pot să spun că a fost cel mai bun sezon al carierei mele”, a declarat Istvan Kovacs, pentru antena3.ro. 

