Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj - Antena Sport

Louis Munteanu a agitat spiritele la CFR Cluj, chiar de Crăciun, după ce au apărut în spațiul public fotografii în care purta tricoul rivalei FCSB. Aflat de sărbători la Vaslui, atacantul clujenilor a participat la un eveniment unde echipa locală ASC Ivacec a disputat un meci contra unor jucători originari din Vaslui.

La evenimentul care se desfășoară în fiecare an, Louis Munteanu a ales să poarte tricoul FCSB-ului. El apare așa în fotografiile postate pe Facebook de organizatorii evenimentului.

Louis Munteanu va fi amendat de CFR Cluj, după ce a purtat tricoul rivalei FCSB

După ce Neluțu Varga a avut o reacție dură la adresa fotbalistului său, despre care a spus că este “lipsit de creier”, CFR Cluj i-a stabilit pedeapsa atacantului de 23 de ani. Potrivit gsp.ro, Louis Munteanu va primi o amendă de 10% din salariul său lunar, așa cum prevede regulamentul de ordine interioară al clubului, ceea ce înseamnă 2100 de euro.

Neluțu Varga a văzut imaginile cu Louis Munteanu și l-a făcut praf pe atacantul său. De asemenea, Neluțu Varga a mai declarat că nu se pune problema ca atacantul să mai ajungă la FCSB, în acest sezon. Patronul clujenilor a transmis că Munteanu va pleca doar în străinătate, dacă va obține suma dorită în schimbul lui.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.