Problemele lui Louis Munteanu, identificate: "L-a afectat foarte mult". Ce campionat i se potrivește - Antena Sport

Louis Munteanu a avut un sezon complicat, după ce a sperat la un transfer în străinătate vara aceasta. Atacantul de 23 de ani a rămas în cele din urmă la CFR Cluj, acolo unde nu a avut cele mai bune reușite sezonul acest, chiar dacă rămâne principalul produs de export al clubului din Gruia.
De Crăciun, Louis Munteanu a deranjat conducerea celor de la CFR Cluj, după ce a fost fotografiat purtând tricoul FCSB-ului la un meci caritabil, la Vaslui.
Marius Niculae, despre Louis Munteanu: “Eu cred că l-a afectat foarte mult situația”
Marius Niculae este de părere că ce s-a întâmplat în vară, când nu a prins transferul, l-a afectat mult pe Louis Munteanu. Fostul atacant este de părere că Munteanu este pregătit în acest moment să facă pasul către un campionat important din Europa:
“Eu cred că l-a afectat foarte mult situația, el se aștepta să plece, mai ales că aici a ieșit campion, a câștigat cam tot, golgheter, titlul de golgheter, chiar l-am felicitat că a dat mai multe goluri decât mine decât când am ieșit eu golgheter, chiar dacă din mai multe meciuri.
După un campionat european bun, a dat și gol cu Spania, probabil se aștepta să plece, era normal, din punctul meu de vedere, era vârsta propice să plece, la vârsta asta am plecat și eu, chiar după ce am ieșit golgheter.
Au fost mai multe greșeli acolo, că nu s-a antrenat cu echipa o bună perioadă de timp, un lucru foarte rău pentru un jucător de mare performanță să nu se antreneze, sau să se antreneze singur. Asta s-a văzut in evoluțiile lui, este un jucător de mare calitate, unul dintre preferații mei ca atacant. El știe lucrul ăsta, vorbim destul de des”, a spus Marius Niculae, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Marius Niculae: “L-aș vedea în campionatul Spaniei pe Louis Munteanu”
Marius Niculae a dezvăluit că a vorbit cu Louis Munteanu și l-a asigurat că lucrurile se vor liniști și că va prinde un transfer important în străinătate. Fostul atacant este de părere că La Liga i s-ar potrivi lui Munteanu:
“I-am zis eu, lucrurile importante se aranjează când va fi liniștit, să se gândească doar la fotbal. Când o echipă și-l dorește cu tot dinadinsul o să vină și o să dea suma corectă pentru transfer.
Au fost așteptări foarte mari de la el, presiunea a fost destul de mare pe el, el nefiind pregătit, neantrenându-se, a avut ceva dificultăți, dar calitatea de fotbalist clar se vede. Eu l-aș vedea în campionatul Spaniei, mai ales că la Euro a și marcat contra lor”, a spus Marius Niculae, în exclusivitate pentru Antena Sport.
