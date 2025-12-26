„Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer - Antena Sport

Neluțu Varga a „luat foc” după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de sărbători, la Vaslui.
Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa formată din jucătorii originari din Vaslui.
Neluțu Varga a „luat foc” după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului
Neluțu Varga a văzut imaginile cu Louis Munteanu și l-a făcut praf pe atacantul său. Patronul clujenilor a catalogat gestul jucătorului său, de a îmbrăca tricoul echipei adverse, ca fiind unul „lipsit de creier”.
De asemenea, Neluțu Varga a mai declarat că nu se pune problema ca atacantul să mai ajungă la FCSB, în acest sezon. Patronul clujenilor a transmis că Munteanu va pleca doar în străinătate, dacă va obține suma dorită în schimbul lui.
„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el.
De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a declarat Neluțu Varga, conform gsp.ro.
- Ce s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: “S-a pripit când a făcut alegerea”
- Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri
- Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului
- Iuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: “Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat”
- Louis Munteanu, surprins în tricoul FCSB! Cum s-a ajuns la aşa ceva? Gigi Becali forţează transferul