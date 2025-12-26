„Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer - Antena Sport

Închide meniul
„Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 14:58

Neluțu Varga/ AntenaSport

Neluțu Varga a „luat foc” după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de sărbători, la Vaslui. 

Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa formată din jucătorii originari din Vaslui.  

Neluțu Varga a „luat foc” după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului 

Neluțu Varga a văzut imaginile cu Louis Munteanu și l-a făcut praf pe atacantul său. Patronul clujenilor a catalogat gestul jucătorului său, de a îmbrăca tricoul echipei adverse, ca fiind unul „lipsit de creier”.  

 

Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului

De asemenea, Neluțu Varga a mai declarat că nu se pune problema ca atacantul să mai ajungă la FCSB, în acest sezon. Patronul clujenilor a transmis că Munteanu va pleca doar în străinătate, dacă va obține suma dorită în schimbul lui. 

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el. 

De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a declarat Neluțu Varga, conform gsp.ro. 

