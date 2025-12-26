„Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer - Antena Sport

Neluțu Varga a „luat foc” după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de sărbători, la Vaslui.

Totul s-a produs în contextul în care atacantul a participat la un eveniment unde echipa locală, ASC Ivacec, a disputat un meci cu echipa formată din jucătorii originari din Vaslui.

Neluțu Varga a văzut imaginile cu Louis Munteanu și l-a făcut praf pe atacantul său. Patronul clujenilor a catalogat gestul jucătorului său, de a îmbrăca tricoul echipei adverse, ca fiind unul „lipsit de creier”.

De asemenea, Neluțu Varga a mai declarat că nu se pune problema ca atacantul să mai ajungă la FCSB, în acest sezon. Patronul clujenilor a transmis că Munteanu va pleca doar în străinătate, dacă va obține suma dorită în schimbul lui.