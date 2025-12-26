Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, “șef de șantier” pe noul stadion Dinamo
Video

Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, “șef de șantier” pe noul stadion Dinamo

Marius Niculae a avut Crăciunul mai frumos după ce a auzit că lucrările noului stadion Dinamo vor începe pe 19 ianuarie. Deja se vede șef de șantier

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun

Jurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs

Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs

Jurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs
Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo

Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo

Jurnal Antena Sport | Marius Niculae, "șef de șantier" pe noul stadion Dinamo
Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului

Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului

Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului
Jurnal Antena Sport | Marian Enache, Moș Crăciun de Sărbători

Jurnal Antena Sport | Marian Enache, Moș Crăciun de Sărbători

Jurnal Antena Sport | Marian Enache, Moș Crăciun de Sărbători
21:52
VideoJurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
21:37
Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj
21:16
Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs
20:40
VideoJurnal Antena Sport | Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului
20:21
Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 4 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 5 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 6 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali