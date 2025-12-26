"A fost ridicol!" Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: "Salah mi-a spus" - Antena Sport

Egipt a câștigat meciul cu Africa de Sud, scor 1-0, grație unui penalty transformat de Mohamed Salah, pe finalul primei reprize. Selecționata Bafana Bafana putea obține un punct în al șaptelea minut al prelungirilor, dar lovitura de cap a lui Siyabonga Ngezana, jucătorul celor de la FCSB, a fost apărată de portarul egiptenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul acestei partide, în urma căreia Egipt a devenit prima echipă calificată în optimile de finală de la Cupa Africii pe Națiuni 2025, selecționerul Africii de Sud a avut un discurs dur la adresa arbitrajului.

Selecționerul Africii de Sud a răbufnit după înfrângerea cu Egipt din cauza arbitrajului

În primul rând, Hugo Broos s-a plâns de faza penalty-ului din care Egipt a marcat singurul gol al partidei. Mudau l-a lovit pe Salah în față, iar arbitrul a lăsat jocul să continue. Abia după intervenția VAR, acesta a dictat lovitură de la 11 metri. Cu toate acestea, Broos susține că și vedeta celor de la Liverpool a fost surprinsă de acordarea penalty-ului:

“Salah mi-a spus după partidă că a fost surprins că a dat penalty. A fost ridicol (n.r.- arbitrajul)”, a declarat Hugo Broos, la conferința de presă.

O altă fază controversată, contestată de sud-africani, a avut loc în prelungirile partidei, atunci când mingea șutată de un jucător Bafana Bafana a lovit mâna lui Yasser Ahmed în careu. Și de data aceasta, arbitrul a lăsat jocul să continue. Chiar și după ce a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR, el și-a menținut decizia și nu a acordat penalty pentru Africa de Sud: