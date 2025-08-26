Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Moment rar în Estrela - Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Moment rar în Estrela – Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit
Video

Moment rar în Estrela – Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit

Un moment rar a avut loc în minutul 90 al meciului Estrela Amadora – Alverca 2-2, partidă care s-a văzut în direct în AntenaPLAY. După ce a fost lovit de un jucător al Estrelei, centralul întâlnirii a fost înlocuit cu arbitrul de rezervă. Meciul cu Alverca a fost primul ca titular pentru Ianis Stoica în Liga Portugal. El a fost înlocuit la pauză cu Kikas, care a ratat ulterior un penalty. În precedentele două partide, Ianis Stoica a fost introdus după pauză. În meciul cu Estoril, el a marcat la un minut după ce a fost introdus pe teren.

Ultimele video adaugate

Moment rar în Estrela - Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit

Moment rar în Estrela - Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit

Moment rar în Estrela - Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit
Jurnal Antena Sport | Plaja campionilor

Jurnal Antena Sport | Plaja campionilor

Jurnal Antena Sport | Plaja campionilor
Jurnal Antena Sport | E dus cu placa

Jurnal Antena Sport | E dus cu placa

Jurnal Antena Sport | E dus cu placa
Jurnal Antena Sport | Impact frontal la mare

Jurnal Antena Sport | Impact frontal la mare

Jurnal Antena Sport | Impact frontal la mare
Jurnal Antena Sport | La porțile Europei

Jurnal Antena Sport | La porțile Europei

Jurnal Antena Sport | La porțile Europei
1:59 26 aug.
Un puşti de 16 ani, eroul lui Liverpool cu Newcastle! A marcat golul victoriei în minutul 90+10!
1:48 26 aug.
Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer
0:18 26 aug.
“Chivu, debut grozav” Reacţia celor de la Gazzeta dello Sport după ce Inter a “spulberat-o” pe Torino!
0:03 26 aug.
Ce notă a primit Ianis Stoica după ce a jucat o repriză în Estrela – Alverca
23:59
VIDEOEstrela – Alverca 2-2. Primul meci ca titular pentru Ianis Stoica! Românul a fost schimbat la pauză
23:34
Inter – Torino 5-0! Cristi Chivu, debut „de vis” în Serie A! Jucătorii românului s-au distrat în prima etapă
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 2 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 3 Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul 4 Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid! 5 Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: “Unul dintre cei mai buni jucători români” 6 Neluţu Varga, revoluţie la CFR Cluj! Anunţ drastic după umilinţele cu Hacken şi Oţelul: “Schimb jumătate de club”