Moment rar în Estrela - Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit - Antena Sport

Video Moment rar în Estrela – Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit

Un moment rar a avut loc în minutul 90 al meciului Estrela Amadora – Alverca 2-2, partidă care s-a văzut în direct în AntenaPLAY. După ce a fost lovit de un jucător al Estrelei, centralul întâlnirii a fost înlocuit cu arbitrul de rezervă. Meciul cu Alverca a fost primul ca titular pentru Ianis Stoica în Liga Portugal. El a fost înlocuit la pauză cu Kikas, care a ratat ulterior un penalty. În precedentele două partide, Ianis Stoica a fost introdus după pauză. În meciul cu Estoril, el a marcat la un minut după ce a fost introdus pe teren.