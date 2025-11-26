AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 noiembrie - Antena Sport

Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la detaliile despre operaţia la care a fost supus Denis Alibec la reacţia lui Hansi Flick după meciul Chelsea – Barcelona 3-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AntenaSport Update 26 noiembrie

1. S-a operat Alibec

Denis Alibec a fost operat. Atacantului FCSB-ului i-a fost îndepărtat un chist. Pe lângă meciul cu Steaua Roşie, Alibec va rata şi duelurile campioanei cu Farul, Dinamo şi UTA.

2. Mesaj pentru Simeone

Simeone a lăudat-o pe Inter, iar Chivu a vorbit de antrenorul lui Atletico înainte de duelul din Ligă. “Nu mă simt nici inferior, nici superior lui”, a spus românul.