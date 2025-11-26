AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 noiembrie - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 26 noiembrie 2025, 17:45

Comentarii

Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la detaliile despre operaţia la care a fost supus Denis Alibec la reacţia lui Hansi Flick după meciul Chelsea – Barcelona 3-0.

AntenaSport Update 26 noiembrie

1. S-a operat Alibec

Denis Alibec a fost operat. Atacantului FCSB-ului i-a fost îndepărtat un chist. Pe lângă meciul cu Steaua Roşie, Alibec va rata şi duelurile campioanei cu Farul, Dinamo şi UTA.

2. Mesaj pentru Simeone

Simeone a lăudat-o pe Inter, iar Chivu a vorbit de antrenorul lui Atletico înainte de duelul din Ligă. “Nu mă simt nici inferior, nici superior lui”, a spus românul.

3. Colaborare pentru Jaqueline

Tot de pe site-ul AS.ro afli ce colaborare spectaculoasă pregăteşte Jaqueline Cristian. “Va ajunge în Top 20”, a spus fostul tenismen.

4. E dorit de Lyon

Ciclonul Adel ajunge în România. Vine cu fenomene meteo extremeCiclonul Adel ajunge în România. Vine cu fenomene meteo extreme
Presa franceză a scris de interesul lui Lyon pentru Louis Munteanu. “O opţiune serioasă, la 10 milioane de euro”, au notat francezii.

5. Reacţia lui Flick

Hansi Flick a surprins după ce Barcelona a fost umilită de Chelsea. “Am văzut lucruri pozitive”, a declarat antrenorul german al Barcei.

Comentarii


