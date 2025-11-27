Jucătorii de la Inter pe care Cristi Chivu i-a criticat după eşecul dramatic cu Atletico Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii de la Inter pe care Cristi Chivu i-a criticat după eşecul dramatic cu Atletico Madrid

Dan Roșu Publicat: 27 noiembrie 2025, 8:38

Cristi Chivu, în timpul meciului Atletico - Inter 2-1 - Profimedia Images

Inter a pierdut dramatic meciul cu Atletico Madrid din grupa principală (1-2), după un gol încasat în al treilea minut al prelungirilor. Gimenez este cel care i-a adus primul eşec echipei lui Cristi Chivu în această ediţie a Ligii.

După meci, antrenorul român a acuzat oboseala după derby-ul pierdut cu Milan, 0-1, dar i-a criticat şi pe cei trei jucători introduşi pe teren în partea a doua a meciului, Esposito, Frattesi şi Luis Henrique.

“Aveam un plan de joc, dar nu a funcţionat. Am reacţionat cu furie şi calitate, în opinia mea, dar nu am reuşit să apărăm rezultatul până la final. Această înfrângere este dureroasă; este a doua la rând, nu am câştigat nimic şi suntem conştienţi de toate acestea.

Trebuie să devenim mai agresivi şi să înţelegem momentele meciului. Am încercat să ne ridicăm la nivelul calităţii echipei Atletico. În repriza a doua au intrat jucători noi, dar, în ciuda acestui fapt, am încercat să obţinem mai mult din acest meci.

Jucătorii noi ar fi putut face mai mult în ceea ce priveşte controlul mingii, depunând un efort suplimentar. Vom analiza totul. Derbyul ne-a epuizat. Nu pot reproşa nimic nimănui”, a spus Chivu.

Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-1, Atletico Madrid, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor, meci în care gazdele au reuşit să înscrie pe final, în minutul 90+3.

În urma acestui eşec, echipa lui Cristi Chivu a coborât pe locul 4, la egalitate de puncte (12) cu echipele de pe 2 şi 3, PSG şi Bayern. Arsenal e lider, cu punctaj maxim după primele cinci etape.

