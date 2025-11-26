Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone - Antena Sport

Cristi Chivu se va duela cu strategul Diego Simeone, în Atletico Madrid – Inter, primul test adevărat din Liga Campionilor pentru antrenorul român, ce se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cholo a lăudat jocul lui Inter şi a susţinut că se vede pe banca nerazzurrilor în viitor, mai ales că este clubul pentru care a evoluat în perioada 1996-1999. Chivu a ţinut să vorbească de asemenea în termeni laudativi de sud-americanul care este din 2011 pa banca madrilenilor.

Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone

”L-am admirat întotdeauna, atât profesional, cât și din punct de vedere al caracterului. L-am văzut recent, în amicalul din Libia, și m-am bucurat când am auzit cuvintele lui măgulitoare despre mine.

În ceea ce mă privește, am ceva experiență în fotbal și aș vrea să am o carieră precum a lui. Însă nu mă simt nici inferior, nici superior lui”, a declarat Cristi Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

”Inter este o echipă care joacă foarte bine, are personalitate și un sistem de atac foarte clar. Lotul lor este incredibil. Am văzut meciul împotriva Milanului (n.r. pierdut de Inter, scor 0-1), au dominat tot timpul și au avut ocazii care le-ar fi putut aduce victoria. Rezultatele lor din Liga Campionilor vorbesc de la sine”, a spus Simeone la conferință.