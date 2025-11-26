Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone - Antena Sport

Cristi Chivu se va duela cu strategul Diego Simeone, în Atletico Madrid – Inter, primul test adevărat din Liga Campionilor pentru antrenorul român, ce se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe as.ro.
Cholo a lăudat jocul lui Inter şi a susţinut că se vede pe banca nerazzurrilor în viitor, mai ales că este clubul pentru care a evoluat în perioada 1996-1999. Chivu a ţinut să vorbească de asemenea în termeni laudativi de sud-americanul care este din 2011 pa banca madrilenilor.
Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone
”L-am admirat întotdeauna, atât profesional, cât și din punct de vedere al caracterului. L-am văzut recent, în amicalul din Libia, și m-am bucurat când am auzit cuvintele lui măgulitoare despre mine.
În ceea ce mă privește, am ceva experiență în fotbal și aș vrea să am o carieră precum a lui. Însă nu mă simt nici inferior, nici superior lui”, a declarat Cristi Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.
”Inter este o echipă care joacă foarte bine, are personalitate și un sistem de atac foarte clar. Lotul lor este incredibil. Am văzut meciul împotriva Milanului (n.r. pierdut de Inter, scor 0-1), au dominat tot timpul și au avut ocazii care le-ar fi putut aduce victoria. Rezultatele lor din Liga Campionilor vorbesc de la sine”, a spus Simeone la conferință.
Cristi Chivu vrea să dea lovitura în Serie A
Pe de altă parte, Cristi Chivu este convins că are nevoie de un alt portar la Inter, iar presa din Italia vine cu o variantă șoc luată în calcul de tehnicianul român. Concret, cei de la tuttomercatoweb.com scriu că Mike Maignan ar fi una dintre prioritățile antrenorului venit de la Parma.
Francezul din poarta celor de la AC Milan, care a apărat și un penalty în derby-ul cu Inter, va intra la iarnă în ultimele șase luni de contract, iar pentru moment nu s-a luat în calcul prelungirea acordului scadent la 30 iunie 2026.
