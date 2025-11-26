Ce se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut - Antena Sport

Nu există român care să nu o ştie pe Gina Gogean. Anii au trecut, iar marea gimnastă a ajuns acum de nerecunoscut. S-a retras din spaţiul public de an buni, iar veştile legate de ea sunt din ce în ce mai puţine. Ce s-a ales de Gina Gogean şi ce dramă a trăit anul trecut aflăm din articolul de mai jos.

Ne amintim cu drag și mare emoție competițiile în care micuţa gimnastă Gina Gogean ne ținea cu sufletul la gură, arătându-și măiestria la diferitele aparate. O ținem minte la Jocurile Olimpice de la Atlanta, în anul 1996, când a fost foarte aproape să obțină aurul olimpic. În cele din urmă, Gina Gogean a câștigat argintul la individual compus și bronzul la sărituri, bârnă și cu echipa.

Gina Gogean, acum în vârstă de 48 de ani, îşi continuă cariera profesională tot în lumea sportului, formând tinere talentate la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva. Marea sportivă a României este căsătorită și mama unui băiat de 14 ani. Discretă cu viața personală, aceasta are totuși pe conturile de socializare, unde mai postează poze de familie din când în când.

Ce tragedie mare s-a întâmplat în familia Ginei Gogean

Puțină lume știe însă ce dramă a trăit acum mai puțin de un an. Presa scria, în primăvara anului trecut, de un accident teribil de circulație la Piscu, în județul Galați. Atunci, o femeie a adormit la volan, iar automobilul în care se mai afla și o femeie vârstnică a intrat, pe contrasens, într-un TIR. Pasagera în vârstă de 72 de ani a murit, supraviețuind însă șoferița de 50 de ani. Ulterior s-a aflat că la volan se afla sora Ginei Gogean, Maricica, medic pediatru, care ar fi adormit în timp ce șofa. Femeia de 50 de ani s-a ales atunci cu leziuni grave. Cea care a murit în accident era Anica, chiar mama lor, și ea medic pediatru la Spitalul de Copii din Galaţi, în vârstă de 72 de ani.

Gina Gogean este una dintre cele mai titrate gimnaste date de România

Gina Gogean a obținut două medalii de argint și trei de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona 1992 și Atalanta 1996. Gina Gogean este una dintre cele mai titrate gimnaste date de România. Ea şi-a trecut în palmares 9 medalii de aur la Mondiale şi 5 de medalii de aur şi la Europene.