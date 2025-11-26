Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă - Antena Sport

Închide meniul
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă

Radu Constantin Publicat: 26 noiembrie 2025, 20:19

Mircea Lucescu, nervos în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu a strâns sume frumoase ca antrenor, iar banii din fotbal au fost reinvestiţi de actualul seţecioner al României în mai multe afaceri, care i-au adus în conturi o avere fabuloasă. Mircea Lucescu derulează în prezent afaceri estimate la 30 milioane de euro, iar printre business-urile pe care le deţine se numără şi o mare companie a României. Despre ce este vorba? Aflăm în rândurile de mai jos.

Mircea Lucescu gestionează, direct sau indirect, participații în două companii românești, cu cifre de afaceri de ordinul milioanelor de euro. Afaceri care l-au propulsat pe Mircea Lucescu în rândul celor mai bogaţi români din sport.  Încă din 2016, Mircea Lucescu a preluat aproape jumătate din părțile sociale (49,9%) ale firmei de dezvoltare și promovare imobiliară Lake Tower SRL, înființată în 2013. Între timp, raportat la anul 2023, Lucescu deține aproape 60% din acțiunile companiei. Lake Tower SRL activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare. Firma construiește și vinde apartamente, birouri și spații comerciale.

Conform celor mai noi date care sunt publice, în 2023 firma a raportat o cifră de afaceri de 17,6 milioane de lei, iar profitul a fost de circa 6,5 milioane de lei. Cu un an înainte, profitul a fost de 30 de milioane de lei, potrivit termene.ro. O altă companie românească unde Lucescu investeştete este compania Romradiatoare SA, cu sediul în Brașov. Aici selecţionerul României deține un pachet de 16,5% din acțiuni. Compania are o adevărată istorie în România, ea fiind fondată în urmă de 90 de ani! “ROMRADIATOARE S.A. este o companie cu peste 90 de ani de experienţă industrială, specializată în proiectarea şi fabricarea de schimbătoare de căldură şi sisteme de răcire pentru vehicule şi aplicaţii industriale, precum şi diverse piese metalice şi structuri sudate”, sunt datele publice oferite de companie, care a fost privatizată din 1995. Compania numără în prezent 148 de angajaţi, potrivit termene.ro.

Mircea Lucescu pregăteşte un nou proiect imobiliar

Ajuns la 80 de ani, Mircea Lucescu nu renunţă la extiderea afacerilor. Conform informațiilor analizate de publicația economică Profit.ro, Lucescu pregătește cel mai amplu proiect rezidențial de până acum, pe care l-a inițiat pe cont propriu. Astfel, el va ridica un nou ansamblu, pe un teren de 11.716 metri pătrați, situat în Sectorul 6 al Capitalei. Locația, situată pe strada Lacul Morii nr. 5-11, se află în vecinătatea primului său proiect imobiliar, Lake House, finalizat în 2022. Investiţia se va ridica la 17.5 milioane de euro

Selecţionerul României a devenit acţionar şi la Purcari

Recent, Mircea Lucescu a devenit acționar minoritar la Purcari, producător de vinuri, unde ocupă şi rol de ambasador al companiei. „Este un privilegiu să-l avem pe Mircea Lucescu alături de noi. El este un prieten vechi al nostru şi îmi face o mare bucurie să putem anunţa oficial această colaborare. Valorile sale – excelenţa, dedicarea şi capacitatea de a inspira – sunt perfecte pentru a reprezenta brandul nostru. Colaborarea dintre Purcari şi Mircea Lucescu va fi marcată printr-o serie de iniţiative care vor sublinia valorile comune ale excelenţei şi inovaţiei, reflectând atât succesul internaţional al vinurilor Purcari, cât şi cariera extraordinară a domnului Lucescu”, spune Victor Bostan, CEO & Fondator Purcari Wineries.

Comentarii


