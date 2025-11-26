Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian - Antena Sport

Compania tatălui starului brazilian Neymar a anunţat marţi că a cumpărat drepturile asupra mărcii legendarului fotbalist Pele, informează AFP.
Neymar Santos Sr a confirmat, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Pele din Santos, Brazilia, achiziţionarea acestor drepturi de către agenţia sa sportivă NR Sports, care va putea acum să exploateze comercial numele şi imaginea lui Edson Arantes do Nascimento, cunoscut sub numele de Pele.
Tatăl lui Neymar, după achiziţionarea mărcii Pele: “Suntem mândri”
„Suntem mândri (…). Cred că este o marcă foarte puternică. Vrem să îi consolidăm identitatea şi să o adaptăm la epoca actuală”, a declarat tatăl fostului jucător al Barcelonei şi al Paris Saint-Germain. Detaliile financiare ale tranzacţiei nu au fost dezvăluite. Potrivit mass-media braziliană, achiziţia se ridică la 18 milioane de dolari. Drepturile aparţineau până acum companiei americane Sport 10.
Acordul deschide noi posibilităţi pentru marca Pele, emblematică, dar considerată în Brazilia ca fiind insuficient dezvoltată de compania proprietară. „Este începutul unei munci (…) motivante pentru noi. Suntem foarte emoţionaţi”, a continuat Neymar Santos Sr.
Muzeul Pelé a instalat pentru această ocazie un ecran verde imens, cu logo-ul mărcii fostului jucător. „Brazilia vorbeşte multe limbi”, dar „a avut întotdeauna o limbă universală: numele său este Pele”, se arată într-un mesaj publicat marţi pe conturile oficiale ale lui Pele şi NR Sports, însoţit de un videoclip care prezintă golurile triplului campion mondial (1958, 62, 70), decedat în 2022.
„Unii se nasc pentru a juca, alţii se nasc pentru a schimba jocul. Pele s-a născut pentru a schimba totul (…)”, spune Neymar Jr într-un videoclip promoţional difuzat la anunţarea achiziţionării mărcii. „Pele nu a încetat niciodată să fie al nostru şi acum face parte oficial din Brazilia, din nou şi pentru totdeauna”, a continuat atacantul.
Fiica lui Pele, prezentă la eveniment
Flavia, fiica lui Pele, a fost prezentă la eveniment. „Nu există cuvinte pentru a descrie emoţia de a readuce o marcă ce este suflet, umanitate, iubire. Este nepreţuit”, a declarat ea pentru AFP, arătându-se „onorată şi fericită”. Familia lui Pele a încercat fără succes să o cumpere după moartea idolului. Aceasta critica faptul că marca avea o prezenţă mai mare în Statele Unite decât în Brazilia. „Repatrierea” mărcii Pele de către apropiaţii lui Neymar readuce în Brazilia „unul dintre cele mai mari simboluri din istoria sportului mondial”, a afirmat NR Sports într-un comunicat, evocând „o etapă decisivă pentru conservarea, extinderea şi îmbogăţirea moştenirii Regelui fotbalului”.
Neymar, în vârstă de 33 de ani, s-a întors la fostul club al lui Pele, Santos. Cu 79 de goluri la activ, starul l-a depăşit pe Pele ca golgheter al naţionalei braziliene de fotbal.
La Santos, lângă Sao Paulo, oraşul în care Pele a jucat între 1956 şi 1974, „Regele”, care a murit pe 29 decembrie 2022 de cancer de colon, la vârsta de 82 de ani, se odihneşte într-un mausoleu vizitat de numeroşi admiratori.
