Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian - Antena Sport

Compania tatălui starului brazilian Neymar a anunţat marţi că a cumpărat drepturile asupra mărcii legendarului fotbalist Pele, informează AFP.

Neymar Santos Sr a confirmat, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Pele din Santos, Brazilia, achiziţionarea acestor drepturi de către agenţia sa sportivă NR Sports, care va putea acum să exploateze comercial numele şi imaginea lui Edson Arantes do Nascimento, cunoscut sub numele de Pele.

Tatăl lui Neymar, după achiziţionarea mărcii Pele: “Suntem mândri”

„Suntem mândri (…). Cred că este o marcă foarte puternică. Vrem să îi consolidăm identitatea şi să o adaptăm la epoca actuală”, a declarat tatăl fostului jucător al Barcelonei şi al Paris Saint-Germain. Detaliile financiare ale tranzacţiei nu au fost dezvăluite. Potrivit mass-media braziliană, achiziţia se ridică la 18 milioane de dolari. Drepturile aparţineau până acum companiei americane Sport 10.

Acordul deschide noi posibilităţi pentru marca Pele, emblematică, dar considerată în Brazilia ca fiind insuficient dezvoltată de compania proprietară. „Este începutul unei munci (…) motivante pentru noi. Suntem foarte emoţionaţi”, a continuat Neymar Santos Sr.

Muzeul Pelé a instalat pentru această ocazie un ecran verde imens, cu logo-ul mărcii fostului jucător. „Brazilia vorbeşte multe limbi”, dar „a avut întotdeauna o limbă universală: numele său este Pele”, se arată într-un mesaj publicat marţi pe conturile oficiale ale lui Pele şi NR Sports, însoţit de un videoclip care prezintă golurile triplului campion mondial (1958, 62, 70), decedat în 2022.