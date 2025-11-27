Şedinţă de urgenţă în vestiarul lui Inter după eșecul dramatic cu Atletico. Decizia luată în privința lui Chivu - Antena Sport

Înfrângerea dramatică suferită de Inter în Liga Campionilor contra celor de la Atletico Madrid a provocat inițierea unei ședințe-fulger în vestiarul “nerazzurrilor”. După meciul de pe Metropolitano, președintele Giuseppe Marotta, directorul sportiv Piero Ausilio, Cristi Chivu și staff-ul său au avut o discuție, fără să se vorbească în vreun moment însă de posibilitatea ca antrenorul român să fie dat afară.

Inter Milano a suferit într-un mod incredibil primul eșec din această ediție de Liga Campionilor, scor 1-2 contra lui Atletico Madrid. Duelul a fost decis în minutul 90+3 de lovitura de cap a lui Jose Maria Gimenez, care l-a învins pe Yann Sommer și a adus cele trei puncte formației “rojiblanco”.

Ședință în vestiarul lui Inter după eșecul cu Atletico

Imediat după încheierea partidei, în vestiarul italienilor a avut loc o ședință la care au participat cei mai importanți oameni din cadrul clubului, printre care și Cristi Chivu, potrivit celor de la fcinternews.it. “Nerazzurrii” au două înfrângeri la rând și acelea în meciuri extrem de importante (înainte de duelul cu Atletico a fost eșecul cu AC Milan), însă acest lucru nu a făcut conducerea clubului să se gândească să îl demită pe tehnicianul român.

Conform jurnaliștilor de la tuttomercatoweb.com, scopul ședinței a fost acela de a evalua situația clubului italian și de a găsi soluții pentru a readuce elevii lui Chivu pe o linie ascendentă. În acest sezon, jucătorii lui Inter au avut rezultate bune, însă au pierdut în marea majoritate a partidelor contra cluburilor de rang înalt, precum Atletico, AC Milan, Napoli sau Juventus.

“Scopul a fost acela ca echipa să-și recapete imediat avântul, după cele două înfrângeri suferite împotriva lui Atlético Madrid și Milan, începând cu următorul meci din Serie A, împotriva lui Pisa“, a scris presa din Italia.