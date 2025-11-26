Atletico Madrid - Inter, 22:00, LIVE TEXT. Chivu, duel cu Simeone. Man o înfruntă pe Liverpool! Meciurile serii - Antena Sport

Meciul Atletico Madrid – Inter e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport în această seară, de la ora 22:00. Sunt dueluri tari în Liga Campionilor.
Dennis Man e anunţat titular în meciul Liverpool – PSV, care va începe tot la ora 22:00. La ora 22:00 se va juca şi meciul “de foc” Arsenal – Bayern Munchen.
Atletico Madrid – Inter, 22:00, LIVE TEXT
Echipe probabile:
Atletico Madrid: Oblak – Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Barrios, Baena – Alvarez, Griezmann Antrenor: Diego Simeone
Inter: Sommer – Bastoni, Acerbi, Akanji – Dimarco, Sucic, Calhanoglu, Barella, Augusto – Lautaro Martinez, Thuram Antrenor: Cristi Chivu
Liverpool – PSV, 22:00, LIVE SCORE
Echipe probabile:
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson – Jones, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitike, Gakpo. Antrenor: Arne Slot
PSV Eindhoven: Kovar – Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine – Junior, Veerman – Man, Saibari, Perisic – Til. Antrenor: Peter Bosz
Arsenal – Bayern Munchen, 22:00, LIVE SCORE
Echipe probabile:
Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Trossard Antrenor: Mikel Arteta
Bayern Munchen: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro – Pavlovic, Kimmich – Olise, Karl, Gnabry – Kane Antrenor: Vincent Kompany
- “Aş putea antrena Inter” Declaraţie surprinzătoare a lui Diego Simeone înaintea duelului cu Cristi Chivu
- “Lamine şi Barca, distruşi” Presa spaniolă a amintit că omul care i-a “zdrobit” pe catalani a jucat la Barcelona
- Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone
- Hansi Flick, reacţie surprinzătoare după ce Barcelona a fost umilită de Chelsea: “Am văzut lucruri pozitive”
- “E prima dată în viaţă când fac asta” Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen!