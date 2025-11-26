Atletico Madrid - Inter, 22:00, LIVE TEXT. Chivu, duel cu Simeone. Man o înfruntă pe Liverpool! Meciurile serii - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 26 noiembrie 2025, 13:45

Atletico Madrid – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Chivu, duel cu Simeone. Man o înfruntă pe Liverpool! Meciurile serii

Cristi Chivu, pe banca Interului, la un meci - Profimedia Images

Meciul Atletico Madrid – Inter e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport în această seară, de la ora 22:00. Sunt dueluri tari în Liga Campionilor.

Dennis Man e anunţat titular în meciul Liverpool – PSV, care va începe tot la ora 22:00. La ora 22:00 se va juca şi meciul “de foc” Arsenal – Bayern Munchen.

Atletico Madrid – Inter, 22:00, LIVE TEXT

Echipe probabile:

Atletico Madrid: Oblak – Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Barrios, Baena – Alvarez, Griezmann Antrenor: Diego Simeone

Inter: Sommer – Bastoni, Acerbi, Akanji – Dimarco, Sucic, Calhanoglu, Barella, Augusto – Lautaro Martinez, Thuram Antrenor: Cristi Chivu

Liverpool – PSV, 22:00, LIVE SCORE

Echipe probabile:

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson – Jones, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitike, Gakpo. Antrenor: Arne Slot

PSV Eindhoven: Kovar – Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine – Junior, Veerman – Man, Saibari, Perisic – Til. Antrenor: Peter Bosz

Arsenal – Bayern Munchen, 22:00, LIVE SCORE

Echipe probabile:

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Trossard Antrenor: Mikel Arteta

Bayern Munchen: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro – Pavlovic, Kimmich – Olise, Karl, Gnabry – Kane Antrenor: Vincent Kompany

