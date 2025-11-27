Steaua Roșie Belgrad – FCSB LIVE TEXT (22:00). Campioana Serbiei și campioana României se întâlnesc în Europa League - Antena Sport

Meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB va începe la ora 22:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Campioana României a ajuns în capitala Serbiei după trei înfrângeri la rând pe plan european, în condițiile în care nici forma din campionat nu este grozavă.

FCSB este fără mai mulți jucători la Belgrad, printre care și portarul Ștefan Târnovanu, cel care a fost eliminat în meciul din etapa trecută, de pe terenul lui Basel. Campioana nu îl va avea nici pe Denis Alibec, din cauza unei accidentări.

Steaua Roșie – FCSB LIVE TEXT (22:00)

Șansele de calificare vor deveni tot mai mici în cazul unei înfrângeri, dar se pare că prioritar este campionatul în acest moment, ținând cont că FCSB are emoții în ceea ce privește accederea în play-off-ul Ligii 1. Chiar Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a anunțat că vrea să testeze anumiți jucători înaintea meciului cu Farul, din weekend.

Nici Steaua Roșie nu stă cu mult mai bine față de FCSB. La fel precum campioana României, sârbii se află în afara locurilor de calificare, fiind pe locul 26, cu 4 puncte. FCSB se află pe locul 31, cu 3 puncte.

În primele patru etape, Steaua Roșie a remizat cu Celtic, a pierdut cu FC Porto și Braga, iar în ultima etapă a învins-o pe Lille. De partea cealaltă, FCSB a câștigat în prima etapă cu Go Ahead Eagles, după care a pierdut meciurile cu Young Boys, Bologna și Basel.