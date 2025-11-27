Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield - Antena Sport

Dennis Man a evoluat timp de 89 de minute în victoria istorică obținută de PSV pe terenul lui Liverpool, scor 4-1. Formația internaționalului român a urcat pe locurile de calificare în play-off-ul pentru optimile de finală, după acest succes.

Internaționalul român nu a avut însă foarte multe reușite pe plan ofensiv, în partida în care Perisic, Til și Driouech, cu o dublă, au marcat cele patru goluri ale oaspeților.

Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield

Chiar și în aceste condiții, Dennis Man a primit nota 7 din partea site-ului flashscore.com pentru prestația sa de pe Anfield. Internaționalul român a avut mai multe realizări pe plan defensiv, acolo unde l-a ajutat în mai multe rânduri pe Serginio Dest să îi țină piept lui Cody Gakpo.

Dennis Man a evoluat timp de 89 de minute pe Anfield, în locul său fiind introdus Esmir Bajraktarevic, autorul unui gol superb în meciul Bosnia – România din urmă cu două săptămâni. Nota lui Dennis Man a fost însă sub media echipei, de 7,3.

În ceea ce o privește pe Liverpool, echipa lui Arne Slot traversează o criză fără precedent. Acest rezultat din UEFA Champions League, în care echipa primește patru goluri, vine după cele trei goluri încasate în weekend, cu Nottingham Forest, în Premier League. Pentru cormorani, singurul gol a fost marcat de Dominik Szoboszlai.