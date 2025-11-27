Formula 1 din nou în deșert! Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Puterea motorului Honda poate da Red Bull un avantaj pe linia dreaptă lungă, mai ales la accelerație și viteză de top. Să nu uităm că Verstappen a ales să schimbe motorul înaintea startului din Brazilia, deci acum două curse. Asta înseamnă că propulsorul lui e teoretic într-o stare mai bună decât cele folosite de Piastri și Norris.

De asemenea, Red Bull are ceva mai multă experiență în a croi strategii în astfel de curse sau în a se adapta la schimbările condițiilor.

Două opriri la boxe obligatorii

Să semnalăm un fapt important. Pirelli a decis să renunțe la anvelopele C6 pentru sezonul 2026 de Formula 1, în urma criticilor venite din partea piloților. Anvelopele, introduse ca fiind cele mai moi compuse pentru condiții de uscat pentru 2025, nu au reușit să ofere o diferență substanțială de performanță față de compusul C5. Anvelopa C6 a debutat la Marele Premiu Emilia Romagna și a fost utilizată pe circuite urbane precum Monaco și Azerbaidjan. Cu toate acestea, piloții și-au exprimat nemulțumirea, remarcând diferențe minime între C6 și C5, cea din urmă fiind clar preferată. O a doua știre legată de cauciucuri are aplicabilitate exact pentru cursa din Qatar. Piloții de vor fi obligați să efectueze cel puțin două opriri la boxe în cadrul acestui Mare Premiu, după ce Pirelli a impus limite stricte privind durata stinturilor.

Piloții vor avea voie să parcurgă doar 25 de ture cu fiecare set de pneuri în timpul weekendului din Qatar. Pirelli afirmă că această măsură a fost „considerată necesară în urma analizei pneurilor utilizate în 2024. Anul trecut, mai multe anvelope, în special cea din față stânga, au atins nivelul maxim de uzură”. Având în vedere că întrecerea din Qatar are 57 de tururi, piloții vor fi nevoiți să termine cursa adoptând o strategie de două opriri.

Duelul vitezei și la standuri

O oprire la boxe ”costă”, în principiu, între 26 și 28 de secunde. Vor fi, așadar, câte două astfel de popasuri. De aceea, iuțeala mecanicilor la schimbul de pneuri s-ar putea dovedi crucială în Qatar.

McLaren are un avantaj dovedit în opriri rapide la boxă: la Qatar, în 2023, echipa a realizat o oprire de numai 1,80 secunde pentru mașina lui Lando Norris. Este recordul absolut în Formula 1. Precedentul record le aparținea celor de la Red Bull, din Marele Premiu al Braziliei din 2019, cu 1,82 secunde la mașina lui Verstappen.

În cursa de duminica trecută, cea din Las Vegas, Red Bull a realizat cel mai rapid schimb, de 1,99 secunde.