Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Formula 1 din nou în deșert! Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Home | Formula 1 | Formula 1 din nou în deșert! Analiza lui Adrian Georgescu

Formula 1 din nou în deșert! Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 27 noiembrie 2025, 8:00 / Actualizat: 27 noiembrie 2025, 10:26

Comentarii
Formula 1 din nou în deșert! Analiza lui Adrian Georgescu

Startul cursei din Qatar din 2024 / Profimedia

După Las Vegas, urmează Doha. Un nou deșert, dar diferit. De la temperaturile scăzute și reprizele de ploaie din Nevada, în Qatar piloții vor trebui să facă față căldurii și umidității similare cu cele din Singapore. Se anunță temperaturi de 21-29 de grade în aer pentru acest weekend și nicio șansă de ploaie. Vânt nu se prevede a fi, iar acest lucru e important, întrucât secțiunile rapide pot fi afectate de turbulențe. De asemenea, vântul poate aduce nisip din deșertul înconjurător, ceea ce ar afecta serios aderența.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pneurile vor fi solicitate

Circuitul are 5,419 kilometri și 16 viraje. Cursa se desfășoară în sens orar. Predomină virajele de viteză medie și mare. Stabilitatea și trecerea curată prin aceste zone sunt esențiale pentru performanță. Există, de asemenea, o linie dreaptă principală de peste un kilometru, ceea ce oferă un avantaj pentru accelerație.

Circuitul Lusail e foarte solicitant pentru pneuri. Vitezele laterale mari și stresul anvelopelor sunt foarte ridicate.

McLaren are un avantaj clar din configurație

Suprafața netedă a pistelor permite micșorarea gărzii la sol, pentru creșterea eficienței aerodinamice. Nu există aici denivelările din Singapore, de pildă. Ar putea risca din nou McLaren atingerea eficienței aerodinamice printr-o rulare mai joasă? Aici sunt condiții favorabile.

Traseul e însă mult mai convenabil monoposturilor MCL39 decât cel din Las Vegas. Aceste viraje de viteză medie și mare predominante sunt potrivite mașinilor papaya. Circuitul Lusail este unul rapid și fluid, potrivit pentru setări de apăsare ridicată.

Reclamă
Reclamă

Anul trecut, Lando Norris a stabilit recordul de tur pe acest circuit pentru McLaren (1:22.384).

Și Red Bull are atuuri

E mai greu de crezut că Ferrari și Mercedes ar putea emite pe acest traseu pretenții la victorie, mai ales în cursa clasică. Red Bull are însă câțiva ași pe care i-ar putea folosi. Monopostul RB21 nu este neapărat optim în configurații de downforce extrem. Echipa găsește însă deseori setări mai puținortodoxe, pe care Max Verstappen să le poată gestiona. De asemenea, faptul că nu vom avea decât o sesiune de antrenamente, căci e ultimul Mare Premiu cu sprint al sezonului, e mai degrabă un avantaj pentru experimentatul olandez.

Dacă anul trecut Lando a înregistrat recordul pe tur, în 2023 Max a fost cel mai rapid (cu 1:24.319). De notat e însă faptul că al doilea timp i-a aparținut, în 2023, lui Norris (1:24.842), deci unul cu aproximativ 0,5 secunde mai lent decât Verstappen. Acum două sezoane cei de la McLaren nu aveau încă o mașină de top.

Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Reclamă

Puterea motorului Honda poate da Red Bull un avantaj pe linia dreaptă lungă, mai ales la accelerație și viteză de top. Să nu uităm că Verstappen a ales să schimbe motorul înaintea startului din Brazilia, deci acum două curse. Asta înseamnă că propulsorul lui e teoretic într-o stare mai bună decât cele folosite de Piastri și Norris.

De asemenea, Red Bull are ceva mai multă experiență în a croi strategii în astfel de curse sau în a se adapta la schimbările condițiilor.

Două opriri la boxe obligatorii

Să semnalăm un fapt important. Pirelli a decis să renunțe la anvelopele C6 pentru sezonul 2026 de Formula 1, în urma criticilor venite din partea piloților. Anvelopele, introduse ca fiind cele mai moi compuse pentru condiții de uscat pentru 2025, nu au reușit să ofere o diferență substanțială de performanță față de compusul C5. Anvelopa C6 a debutat la Marele Premiu Emilia Romagna și a fost utilizată pe circuite urbane precum Monaco și Azerbaidjan. Cu toate acestea, piloții și-au exprimat nemulțumirea, remarcând diferențe minime între C6 și C5, cea din urmă fiind clar preferată. O a doua știre legată de cauciucuri are aplicabilitate exact pentru cursa din Qatar. Piloții de vor fi obligați să efectueze cel puțin două opriri la boxe în cadrul acestui Mare Premiu, după ce Pirelli a impus limite stricte privind durata stinturilor.

Piloții vor avea voie să parcurgă doar 25 de ture cu fiecare set de pneuri în timpul weekendului din Qatar. Pirelli afirmă că această măsură a fost „considerată necesară în urma analizei pneurilor utilizate în 2024. Anul trecut, mai multe anvelope, în special cea din față stânga, au atins nivelul maxim de uzură”. Având în vedere că întrecerea din Qatar are 57 de tururi, piloții vor fi nevoiți să termine cursa adoptând o strategie de două opriri.

Duelul vitezei și la standuri

O oprire la boxe ”costă”, în principiu, între 26 și 28 de secunde. Vor fi, așadar, câte două astfel de popasuri. De aceea, iuțeala mecanicilor la schimbul de pneuri s-ar putea dovedi crucială în Qatar.

McLaren are un avantaj dovedit în opriri rapide la boxă: la Qatar, în 2023, echipa a realizat o oprire de numai 1,80 secunde pentru mașina lui Lando Norris. Este recordul absolut în Formula 1. Precedentul record le aparținea celor de la Red Bull, din Marele Premiu al Braziliei din 2019, cu 1,82 secunde la mașina lui Verstappen.

În cursa de duminica trecută, cea din Las Vegas, Red Bull a realizat cel mai rapid schimb, de 1,99 secunde.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Observator
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”
Fanatik.ro
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”
11:16
Documentarul “In The Arena” e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei
11:13
Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa”
11:12
Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați
10:47
Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei
10:45
“N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB
10:32
Fabio Capello știe unde a greșit Interul lui Cristi Chivu în eșecul cu Atletico: “Nu a reușit să înlăture asta”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă