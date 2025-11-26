Jaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: "Va ajunge în Top 20 în 2026" - Antena Sport

Jaqueline Cristian a intrat în Top 40 WTA şi se pregăteşte de o colaborare care să o ajute să urce şi mai mult în ierarhia mondială. Marius Copil este antrenorul cu care va trece perioada de pregătire dinaintea turneelor.

“E o perioadă de probă”, susţine jucătorul retras în 2025 din circuitul masculin. Copil e şi cel care a anticipat progresul din 2025 al lui Cristian şi care susţine acum că românca are şanse de a pătrunde şi în Top 20.

Colaborare Jaqueline Cristian – Marius Copil

“Deocamdată nu putem spune că este o colaborare. Încercăm, e o perioadă de încercare în momentul ăsta de pregătire înainte de turnee. Ştiu că ea îşi doreşte să mai adauge pe cineva în echipa ei, suntem în perioada de probă. Vom vedea pentru 2026 dacă îi place cum lucrez. Dacă e totul ok, să vedem ce ne rezervă 2026.

Eu de anul ăsta i-am spus “îmi place foarte mult cum joci şi cred că o să spargi Top 50.” Mă bucur că s-a adeverit, că a fost sănătoasă. Îmi place mult că e super-serioasă, se antrenează bine, caută să îşi mărească echipa, să facă totul pentru a ajunge cât mai sus.

Dacă va continua aşa, eu zic că anul viitor poate ajunge între primele 20″, a spus Marius Copil, în exclusivitate pentru Antena Sport.