Donald Trump le-a declarat război! Ce presiuni se fac de la Casa Albă către FIFA

Statele Unite ale Americii ia în calcul găzduirea Campionatului Mondial de fotbal feminin ce va avea loc în anul 2031, iar președintele Donald Trump vrea să dea o nouă lovitură sportivilor transgenderi, într-un demers pe care ar vrea să-l inițieze, cu presiuni mari către FIFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, controversatul președinte al Americii solicită ca sportivii transgenderi să fie excluși definitiv din fotbalul feminin, așa cum a stabilit și în gimnastică sau artele marțiale, mai ales dacă „nu au fost declarate femei la naștere”.

Fără sportivi transgenderi în fotbalul feminin! Demersul inițiat de Donald Trump

De când a revenit în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a intensificat războiul cu sportivii transgenderi, venind cu tot felul de reguli care să nu le permită acestora participarea la competițiile naționale, din diverse sporturi.

SUA intenționează să organizeze alături de Mexic și Jamaica turneul final mondial de fotbal feminin din anul 2031, însă congresul FIFA programat pe data de 30 aprilie a fost amânat, iar hotărârea nu a devenit oficială, cel puțin pentru moment.

FIFA are o singură ofertă pentru ediția din 2031, ceea ce oferă o pârghie semnificativă Casei Albe, care dorește ca politica FIFA privind jucătoarele transgender din fotbalul feminin să fie modificată înainte de a oferi garanții pentru oferta din 2031, anunță The Athletic.