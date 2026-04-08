Donald Trump le-a declarat război! Ce presiuni se fac de la Casa Albă către FIFA

Daniel Işvanca Publicat: 8 aprilie 2026, 18:33

Donald Trump și Gianni Infantino / Profimedia

Statele Unite ale Americii ia în calcul găzduirea Campionatului Mondial de fotbal feminin ce va avea loc în anul 2031, iar președintele Donald Trump vrea să dea o nouă lovitură sportivilor transgenderi, într-un demers pe care ar vrea să-l inițieze, cu presiuni mari către FIFA.

Concret, controversatul președinte al Americii solicită ca sportivii transgenderi să fie excluși definitiv din fotbalul feminin, așa cum a stabilit și în gimnastică sau artele marțiale, mai ales dacă „nu au fost declarate femei la naștere”.

Fără sportivi transgenderi în fotbalul feminin! Demersul inițiat de Donald Trump

De când a revenit în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a intensificat războiul cu sportivii transgenderi, venind cu tot felul de reguli care să nu le permită acestora participarea la competițiile naționale, din diverse sporturi.

SUA intenționează să organizeze alături de Mexic și Jamaica turneul final mondial de fotbal feminin din anul 2031, însă congresul FIFA programat pe data de 30 aprilie a fost amânat, iar hotărârea nu a devenit oficială, cel puțin pentru moment.

FIFA are o singură ofertă pentru ediția din 2031, ceea ce oferă o pârghie semnificativă Casei Albe, care dorește ca politica FIFA privind jucătoarele transgender din fotbalul feminin să fie modificată înainte de a oferi garanții pentru oferta din 2031, anunță The Athletic.

Pentru administrația Trump, poziția președintelui cu privire la această chestiune a transformat-o într-o prioritate. Un sondaj NBC News din aprilie 2025 a raportat că 75% dintre adulții americani au declarat că nu cred că femeilor transgender ar trebui să li se permită să participe la sporturile feminine.

Un sondaj Pew Research Center, tot la începutul anului 2025, a arătat că 66% dintre adulții americani sunt în favoarea sau în favoarea puternică a legilor și politicilor care impun sportivilor transgender să concureze în echipe care corespund sexului lor atribuit la naștere. Cu toate acestea, același sondaj a constatat că 56% dintre adulți și-au exprimat sprijinul pentru politicile care vizează protejarea persoanelor trans de discriminare în locuri de muncă, locuințe și spații publice.

Ordinul executiv al lui Trump de anul trecut și-a exprimat îngrijorările cu privire la „organismele de conducere specifice sportului (care) nu au nicio poziție sau cerințe oficiale cu privire la sportivii transgen”.

De asemenea, a ordonat secretarului de stat american să ia măsuri pentru a aplica această politică în cadrul organizațiilor sportive internaționale și a instruit guvernul american să „folosească toate măsurile adecvate și disponibile” pentru a se asigura că CIO își modifică politicile în această privință înainte de Jocurile Olimpice din 2028. Nu se știe dacă politica americană a avut un impact material, mai ales că noua președintă a CIO, Kirsty Coventry, s-a angajat în timpul campaniei sale să introducă o interdicție pentru femeile transgender în competițiile olimpice feminine.

